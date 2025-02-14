Путин поручил пересмотреть уровень дохода семьи для назначения пособия

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Президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в семье, у которой среднедушевой доход незначительно превышает прожиточный минимум на душу населения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин также поручил рассмотреть возможность сократить период, за который рассчитывается этот доход.

С 1 января 2023 года в России появилось единое (или универсальное) пособие на детей. Оно заменило пособие беременным при ранней постановке на учет, пособие по уходу за ребенком незастрахованным гражданам, ежемесячные выплаты на содержание детей до достижения трех лет, выплаты от трех до семи и от восьми до 17 лет. Оно рассчитывается в размере от 50 до 100% от прожиточного минимума в регионе в зависимости от материального положения семьи. В 2024 году размер пособия с учетом индексации в среднем составил от 7,5 тыс. до 15 тыс. руб. Для беременных, вставших на учет в ранние сроки, — от 8,4 тыс. до 16,8 тыс. руб. в месяц. В 2025 году могут выплатить в среднем от 8,8 тыс. до 17,7 тыс. руб., беременным — от 9,6 тыс. до 19,3 тыс. руб. в месяц.

Ранее председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) и первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о выплате ежемесячного пособия родителям детей в возрасте до 23 лет, обучающихся очно. Документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». В пояснительной записке к документу авторы законопроекта указали, что сегодня ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка предоставляется родителям детей до 17 лет. При этом отмечается, что и в этом возрасте дети тоже нуждаются в поддержке государства, а ребенком по закону считается человек до 18 лет.