Депутат Госдумы Останина поддержала идею увеличить декрет до трех лет

Увеличение декретного отпуска до трех лет побудит многих женщин родить еще одного ребенка в этот период, что поможет увеличить рождаемость, заявила ТАСС председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

В среднем отпуск по беременности и родам в России длится 140 календарных дней: 70 — до родов и 70 — после.

«Если сделать этот оплачиваемый период три года, то, я так полагаю, это очень много женщин побудит в этот период еще следующего ребенка родить», — сказала Останина.

Она отметила, что российские власти активно обсуждают вопрос о том, как увеличить рождаемость. Депутат считает, что его невозможно решить только разовыми денежными выплатами. К тому же, по мнению Останиной, не все родители хотят отдавать своих детей в детский сад в полтора года, а воспитывают их самостоятельно.

Ранее в январе 2025 года в Госдуму внесли законопроект, в котором будет предложено увеличить размер пособия по уходу за детьми до 60% от заработной платы. Сейчас россияне в декрете могут рассчитывать только на 40% от своего прежнего среднего заработка. О внесении проекта закона на рассмотрение нижней палаты парламента 16 января 2025 года сообщила пресс-служба партии ЛДПР.

В партии отметили, что сейчас пособие по уходу за ребенком до полутора лет в среднем составляет 15–20 тыс. руб. в месяц, его минимальный размер чуть более 9 тыс. руб., что ниже прожиточных минимумов для детей в регионах России.