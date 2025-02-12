 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Депутат Госдумы Останина поддержала идею увеличить декрет до трех лет

Увеличение декретного отпуска до трех лет побудит многих женщин родить еще одного ребенка в этот период, что поможет увеличить рождаемость, заявила ТАСС председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

В среднем отпуск по беременности и родам в России длится 140 календарных дней: 70 — до родов и 70 — после.

«Если сделать этот оплачиваемый период три года, то, я так полагаю, это очень много женщин побудит в этот период еще следующего ребенка родить», — сказала Останина.

Она отметила, что российские власти активно обсуждают вопрос о том, как увеличить рождаемость. Депутат считает, что его невозможно решить только разовыми денежными выплатами. К тому же, по мнению Останиной, не все родители хотят отдавать своих детей в детский сад в полтора года, а воспитывают их самостоятельно.

Минтруд предложил поднять декретные пособия студенткам в десять раз
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее в январе 2025 года в Госдуму внесли законопроект, в котором будет предложено увеличить размер пособия по уходу за детьми до 60% от заработной платы. Сейчас россияне в декрете могут рассчитывать только на 40% от своего прежнего среднего заработка. О внесении проекта закона на рассмотрение нижней палаты парламента 16 января 2025 года сообщила пресс-служба партии ЛДПР.

В партии отметили, что сейчас пособие по уходу за ребенком до полутора лет в среднем составляет 15–20 тыс. руб. в месяц, его минимальный размер чуть более 9 тыс. руб., что ниже прожиточных минимумов для детей в регионах России. 

Читайте РБК в Telegram.

В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома

Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах

Как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию

Запасы золота в российских банках упали вдвое

Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября упал ниже ₽96

Искусствоведы нашли ранее неизвестный портрет женщины кисти Пикассо

РБК запускает винный салон. Расписание

Мы купили автомобиль на маркетплейсе. Как это работает

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе

Спевшая «Муси-пуси» Катя Лель стала заслуженной артисткой России

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Теги
декрет рождаемость Нина Останина
Материалы по теме
Минтруд предложил поднять декретные пособия студенткам в десять раз
Общество
Министр обратил внимание на возможности россиянок в декрете работать
Экономика
Бизнес в декрете: как женщины в России начинают и развивают малый бизнес
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 99,2 (-1,3) Инвестиции, 11 фев, 17:37 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 95,8 (-0,98) Инвестиции, 11 фев, 17:37
Кличко сообщил о работе ПВО в КиевеПолитика, 06:17
Госдеп заявил о плане Трампа вернуть всех осужденных в России американцевПолитика, 05:57
МЧС начало операцию по спасению 300 оказавшихся в Охотском море рыбаковОбщество, 05:13
Депутат Госдумы Останина поддержала идею увеличить декрет до трех летОбщество, 05:08
Срыв контракта с Киевом ускорил банкротство оружейной компании из ФранцииПолитика, 04:48
Генпрокуратура оспорила увольнение экс-главы ИИ-центра МинпромторгаОбщество, 04:33
Сийярто назвал полезной отмену на Украине запрета на переговоры с ПутинымПолитика, 04:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Дании оценили сроки возможной крупномасштабной войны в ЕвропеПолитика, 03:50
Саратовская прокуратура сочла незаконными надбавки чиновникам до 400%Политика, 03:35
МИД Южной Кореи ответил на критику из-за глобуса с украинским КрымомПолитика, 03:13
Трамп заявил, что США не придется покупать сектор ГазаПолитика, 02:53
NASA анонсировало полет российского космонавта Пескова на МКС в мартеОбщество, 02:40
Посол России направил протест Аргентине из-за досмотра машин дипмиссииПолитика, 02:13
Трамп выразил надежду на начало отношений с Россией для мира на УкраинеПолитика, 01:58