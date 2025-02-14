В Африканском союзе поспорили насчет приглашения Зеленского на саммит
В Африканском союзе (АС) возникли разногласия по поводу выступления президента Украины Владимира Зеленского на саммите организации 15 февраля, сообщило Radio France internationale (RFI).
5 февраля председатель комиссии АС пригласил Зеленского дистанционно выступить на предстоящей встрече. В письме-приглашении указано, что оно последовало по просьбе украинского президента.
Одним из противников такого решения выступила Ангола, лидер которой Жоау Луренсу должен по ротации принять в субботу пост председателя союза. «Может ли он начать свой срок полномочий с речи Зеленского? Невозможно», — заявил один из дипломатов — собеседников RFI.
RFI отметило, что с началом военной операции на Украине Зеленский стремится укрепить дипломатические связи на африканском континенте и лоббирует участие в ежегодном саммите АС.
Киеву удалось, как уточнили на радио, сблизиться с «несколькими африканскими лидерами» и за последние два года он открыл на континенте семь новых посольств — в Мавритании, Кот-д'Ивуаре, Гане, Ботсване, Руанде, Мозамбике и Демократической Республике Конго. Вместе с тем многие африканские страны стараются придерживаться нейтралитета, так как боятся оттолкнуть своего партнера — Россию. «Это горячая картошка, а у нас и своих проблем хватает», — заявил RFI другой дипломат.
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