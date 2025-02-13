Гладков сообщил о четырех атаках дронов в Белгородской области

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Военные ВСУ атаковали село Новое Волоконовского района Белгородской области. В результате ранения получил мужчина, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, дрон атаковал частный гараж, где находился его хозяин.

Пострадавшего со множественными осколочными ранениями ног бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. Мужчину доставили в районную больницу.

Как уточнил губернатор, это не единственный случай атаки беспилотника за 13 февраля. В частности, один из дронов атаковал легковой автомобиль на участке автодороги Графовка — Ивановка в Шебекинском районе. В результате у машины были повреждены бампер и радиатор.

Еще один украинский дрон атаковал село Шелаево Валуйского округа, где

на территории частного домовладения были повреждены летняя кухня и легковой автомобиль. Также зафиксирован прилет дрона по городу Валуйки, где в результате атаки было повреждено лобовое стекло легкового автомобиля, уточнил Гладков.

В Белгородском районе в хуторе Церковный дроном атакован служебный автомобиль сельхозпредприятия — у транспортного средства повреждена кабина, добавил глава региона.

Согласно последним данным Минобороны России, за минувшие сутки в Белгородской области ликвидировали три беспилотника. Всего над Россией уничтожили 83 украинских дрона.