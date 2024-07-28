SuperJob: измены в браке признали 14% мужчин и 7% женщин

Опрос показал, сколько россиян изменяли в браке

Фото: Tim Hall / moodboard / Global Look Press

14% мужчин и 7% женщин в России допускали измены в супружеских отношениях, показал опрос SuperJob.

Большинство граждан объясняют неверность семейными проблемами — 14%. На втором месте в списке причин — жажда новых впечатлений (12%). 9% респондентов признались, что причиной стала влюбленность и физиология.

Мужья чаще объясняют измену желанием новизны, причиной неверности жен становятся кризисы в семье или месть супругу.

Опрос проходил в 525 населенных пунктах России с 27 июня по 25 июля. В исследовании приняли участие 3 тыс. респондентов, состоявших или состоящих в браке.

76% опрошенных считают, что в случае измены отношения следует разорвать. Наибольшую уверенность в необходимости развода продемонстрировали мужчины до 34 лет (60%). Среди женщин того же возраста подобную убежденность демонстрируют 46% опрошенных.