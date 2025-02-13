 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Курахове обнаружили цех ВСУ по производству дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Цех по производству беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили в Курахове в ДНР, сообщила пресс-служба МВД по республике.

Рейд полицейские проводили совместно с сотрудниками местного управления ФСБ. Дроны собирали в полуподвальном помещении многоэтажного жилого дома в спальном районе города.

«Подвал жилого дома боевики использовали не только для сборки беспилотников, но и в качестве укрепленной огневой точки», — говорится в сообщении

БПЛА использовали для ударов по населенным пунктам Донбасса, отметили в ведомстве. На месте работники правоохранительных органов нашли запчасти, из которых можно было бы собрать не менее 100 беспилотников.

Украинские военные в спешке покинули цех, уточнили в МВД.

Российские военные взяли Водяное Второе в ДНР
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ранее Минобороны сообщило о взятии российскими военными под контроль села Водяное Второе в ДНР. Населенный пункт взяли подразделения группировки войск «Центр», которые продолжили движение в оборону противника.

Водяное Второе находится в 27 км восточнее Покровска. По состоянию на 2001 год население составляло 26 человек.

Читайте РБК в Telegram.

Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным

Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине

Песков назвал очень важным разговор Путина и Трампа

Налоговый вычет по ипотеке: как вернуть 660 тыс. рублей. Инструкция

В Китае заявили, что рады разговору Путина с Трампом

Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины
Теги
Военная операция на Украине дроны ДНР ВСУ
Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении над Крымом 12 дронов ВСУ за два часа
Политика
Российские военные взяли Водяное Второе в ДНР
Политика
Над российскими регионами за ночь сбили 83 беспилотника
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 94,92 (-3,09) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,03 (-3,02) Инвестиции, 18:04
В Курахове обнаружили цех ВСУ по производству дроновПолитика, 23:32
Освобожденный США россиянин Винник прилетел в МосквуПолитика, 23:24
Глава Пентагона призвал «сделать НАТО снова великим»Политика, 23:15
Бизнес-джет ВВС США приземлился в МосквеПолитика, 23:07
В «Ростелекоме» посчитали ущерб от повреждения кабеля в Балтийском мореТехнологии и медиа, 23:03
Причиной аварии поезда в штате Мэн в 2023 году назвали бобровую плотинуОбщество, 22:51
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»Политика, 22:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Чем интересен 75-й Берлинский кинофестиваль и каким фильмом он открылсяСтиль, 22:15
Кличко заявил об опасности политической борьбы на Украине в военное времяПолитика, 22:08
⁠«Мечтаю гонять на «Феррари». Самые яркие цитаты ТарасовойСпорт, 22:00
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в МарселеСпорт, 21:58
Путин подписал закон о периоде охлаждения при выдаче кредитовИнвестиции, 21:55
Месси предложили боксерский бой вместо суда из-за спортивных напитковСпорт, 21:48
«Спартак» проиграл «Динамо» в московском дерби в КХЛСпорт, 21:45