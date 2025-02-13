В Курахове обнаружили цех ВСУ по производству дронов
Цех по производству беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили в Курахове в ДНР, сообщила пресс-служба МВД по республике.
Рейд полицейские проводили совместно с сотрудниками местного управления ФСБ. Дроны собирали в полуподвальном помещении многоэтажного жилого дома в спальном районе города.
«Подвал жилого дома боевики использовали не только для сборки беспилотников, но и в качестве укрепленной огневой точки», — говорится в сообщении
БПЛА использовали для ударов по населенным пунктам Донбасса, отметили в ведомстве. На месте работники правоохранительных органов нашли запчасти, из которых можно было бы собрать не менее 100 беспилотников.
Украинские военные в спешке покинули цех, уточнили в МВД.
Ранее Минобороны сообщило о взятии российскими военными под контроль села Водяное Второе в ДНР. Населенный пункт взяли подразделения группировки войск «Центр», которые продолжили движение в оборону противника.
Водяное Второе находится в 27 км восточнее Покровска. По состоянию на 2001 год население составляло 26 человек.
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