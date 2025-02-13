Причиной аварии поезда в штате Мэн в 2023 году назвали бобровую плотину

Последствия схода поезда в штате Мэн, США, 15 апреля 2023 г. (Фото: Rockwood Fire & Rescue)

Сход поезда в американском штате Мэн в 2023 году, который привел к разливу топлива, произошел из-за бобровой плотины, сообщает местное издание Bangor Daily News.

«Сход поезда <...> был вызван чрезмерным объемом воды, которая просочилась через бобровую плотину и размыла часть пути», — рассказали журналистам на заседании комиссии штата по планированию землепользования.

Бобровая плотина ослабла, и «огромное количество воды» потекло вниз по водопропускным трубам под железнодорожными путями, пояснила Оди Арбо, менеджер по выдаче разрешений комиссии.

Поезд компании Canadian Pacific Railways, перевозивший в том числе опасные вещества, сошел с рельсов в апреле 2023 года. Инцидент произошел недалеко от деревни Роквуд в округе Сомерсет, примерно в 72 км от границы с Канадой. По данным Bangor Daily News, в результате аварии вытекло 500 галлонов (около 1900 л) дизельного топлива, а также гидравлическая жидкость и моторное масло.

Компания тогда заявила, что крушение случилось из-за размытия путей в районе озера Мусхед (является крупнейшим водоемом с пресной водой в штате) и реки Мус.

К 2024 году, по словам Арбо, власти завершили восстановительные работы: под путями проложили новые водопропускные трубы, русло реки также восстановили. Кроме того, уже в ноябре 2024 года, когда сотрудники комиссии провели проверку, состояние затронутых сухопутных дорог и водных переправ соответствовало государственным стандартам.