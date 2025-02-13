В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты

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В аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданский самолетов введены временные ограничения, авиагавань не принимает и не отправляет рейсы, сообщила Росавиация.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении.

11 февраля временные ограничения на полеты вводились в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска. Саратовский губернатор Роман Бусаргин тем утром сообщил о повреждении промышленного предприятия в Энгельсе и уничтожении 18 дронов за ночь над регионом. Ограничения были сняты спустя 2,5 часа после введения.

Ранее, 3 февраля, аналогичные ограничения действовали в аэропортах Волгограда, Астрахани, Казани, Нижнекамска, Саратова и Ульяновска. До этого губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил о возгорании после падения дрона, а мэр Таганрога Светлана Камбулова предупредила жителей о работе ПВО за пределами города.

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