Над российскими регионами за ночь сбили 83 беспилотника
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 83 украинских дрона над российскими регионами, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
В частности, 37 беспилотников было уничтожено в Брянской области, по 12 — в Курской и Липецкой, девять — в Тверской, по три — в Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областях. Еще один дрон перехватили в Ростовской области.
Липецкий губернатор Игорь Артамонов сообщал, что регион подвергся «массированному налету» беспилотников. В результате падения обломков одного из них на территории Липецкой станции аэрации пострадала сотрудница предприятия. Обломки еще двух дронов упали на два частных дома. Там, как сообщил губернатор, обошлось без пострадавших. В ряде районов Липецка отключилось электричество.
В Ростовской области дроны были сбиты в Чертковском районе. Как уточнял врио главы региона Юрий Слюсарь, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет.
Утром о введении режима опасности атаки беспилотников также сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
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