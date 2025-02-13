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Празднование свадьбы детей раввинов России и Украины попало на видео

Празднование свадьбы детей раввинов России и Украины попало на видео
Video

Гости засняли на видео момент празднования свадьбы дочери главного раввина России Берла Лазара и сына главного раввина Одессы Авраама Вольфа в Израиле.

На кадрах видно, как одетый в традиционную еврейскую шляпу (плуш) раввин Берл Лазар танцует с российским рэп-исполнителем
Джиганом (настоящее имя — Денис Александрович Устименко-Вайнштейн), который надел еврейский традиционный мужской головной убор — кипу.

Раввин представил еврейской публике артиста, назвав его «лучшим рэпером России». На церемонию были приглашены представители еврейских общин России и Украины, а также бизнесмены и общественные деятели со всего мира, уточняет издание Сhabad.info.

В Израиле поженились дочь главного раввина России и сын раввина Одессы
Политика
Фото: Uriel Sinai / Getty Images

Дочь главного раввина России Берла Лазара Ривка и сын раввина Одессы и юга Украины Авраама Вольфа Шолом поженились накануне, 12 февраля, в городе Маале-Адумим к востоку от Иерусалима. Церемония бракосочетания велась на русском и иврите. Всего на торжество были приглашены около 200 человек.

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