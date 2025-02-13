Новгородские власти исключили ущерб нефтетранспортному узлу из-за БПЛА
Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новгородскую область не повлекла за собой жертв и разрушений, в том числе на производственно-диспетчерской станции «Транснефть Балтика», сообщили власти региона.
«Два БПЛА были нейтрализованы в непосредственной близости от станции. Повреждений нефтетранспортного узла и иных инфраструктурных объектов не допущено», — уточнили в администрации.
Пострадавших в результате атаки также нет.
По данным Минобороны, силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 83 украинских дрона над российскими регионами. В частности, 37 беспилотников уничтожили в Брянской области, по 12 — в Курской и Липецкой, девять — в Тверской, по три — в Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областях. Еще один дрон перехватили в Ростовской области. О дронах над Новгородской областью министерство не сообщало.
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