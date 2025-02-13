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В США опубликовали запись звука взрыва батискафа «Титан»

В США опубликовали запись звука взрыва батискафа «Титан»
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Следственный совет по делам о морской пехоте (MBI) Береговой охраны США обнародовал аудиозапись, на которой слышен предполагаемый звук взрыва батискафа «Титан», затонувшего в июне 2023 года в Северной Атлантике. Запись опубликована на портале американского Министерства обороны DVIDS.

Звук записал регистратор Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), который находился примерно в 900 милях (около 1450 км) от места взрыва.

Стало известно последнее сообщение с батискафа «Титан»
Общество
Обломки батискафа&nbsp;&laquo;Титан&raquo;, извлеченные со дна океана. Сент-Джонс,&nbsp;Канада, 2023 год &nbsp;

Погружение «Титана» началось 18 июня 2023 года, спустя менее чем два часа экипаж батискафа перестал выходить на связь. На его борту находились пять человек — директор компании OceanGate, которой принадлежало судно, Стоктон Раш, пилот батискафа Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистано-британский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. Все они погибли.

Как предположили в Береговой охране, батискаф разрушился от «катастрофической имплозии»: его корпус не выдержал давления толщи воды на большой глубине и разрушился.

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взрыв подводная лодка батискаф США
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