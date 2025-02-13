В США опубликовали запись звука взрыва батискафа «Титан»

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Следственный совет по делам о морской пехоте (MBI) Береговой охраны США обнародовал аудиозапись, на которой слышен предполагаемый звук взрыва батискафа «Титан», затонувшего в июне 2023 года в Северной Атлантике. Запись опубликована на портале американского Министерства обороны DVIDS.

Звук записал регистратор Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), который находился примерно в 900 милях (около 1450 км) от места взрыва.

Погружение «Титана» началось 18 июня 2023 года, спустя менее чем два часа экипаж батискафа перестал выходить на связь. На его борту находились пять человек — директор компании OceanGate, которой принадлежало судно, Стоктон Раш, пилот батискафа Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистано-британский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман. Все они погибли.

Как предположили в Береговой охране, батискаф разрушился от «катастрофической имплозии»: его корпус не выдержал давления толщи воды на большой глубине и разрушился.