Из музеев курского приграничья вывезли около 5 тыс. ценных экспонатов

Фото: Владимир Астапкович / ТАСС

Порядка 5 тыс. особо ценных экспонатов эвакуировали из музеев Курской области, расположенных в приграничных с Украиной территориях. Об этом рассказал ТАСС врио министра культуры региона Роберт Григорьян.

По его словам, речь идет об особо ценных предметах, не подлежащих восстановлению.

«Мы начали эту работу даже до вторжения ВСУ 6 августа. Всего из приграничных регионов было вывезено 4904 предмета, эвакуировали семь филиалов, в числе которых Беловский историко-этнографический, Глушковский, Суджанский, Рыльский, Льговский краеведческие музеи, а также три музея города Льгова», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на месте остались предметы, представляющие краеведческий интерес для тех местностей, где они находятся.

В пресс-службе министерстве культуры региона ТАСС добавили, что из Суджи специалисты вывезли 120 картин курского художника-передвижника Петра Лихина, созданные в 1910-1950-х годах, а также Библию и Евангелие XVIII века. Из Рыльска эвакуированы мраморные скульптуры XVIII-ХIХ веков.

Экспонаты перевозились в специальной упаковке и ящиках с соблюдением всех музейных требований и юридических процедур.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа, там до сих пор продолжаются бои. По оценке врио министра восстановления и развития региона Алексея Карнаушко, в результате боевых действий была затронута пятая часть (21%) Курской области. Ущерб составил 750 млрд руб. В свою очередь, врио курского губернатора Александр Хинштейн отмечал, что подсчеты ущерба не могут быть точны до полного освобождения территории региона.