На грузовом судне на Енисее нашли незаконно добытые стерлядь и икру
Полицейские в Красноярском крае изъяли у двух местных жителей незаконно добытые стерлядь и черную икру, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Сначала полиция во время рейда на Енисее остановила грузовое судно, которым управлял капитан-механик речного пароходства. В морозильной камере на его борту инспекторы нашли 60 контейнеров и два мешка с замороженной стерлядью, а также 3 л черной икры. Как уточнила Волк, судно направлялось в порт в городе Лесосибирске.
Позднее сотрудники МВД выявили второго фигуранта дела — жителя Лесосибирска, который незаконно добывал рыбу, готовил ее к продаже и передавал на задержанное судно. Волк рассказала, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности. Во время обыска его жилища также была найдена стерлядь и 12,5 л черной икры.
В общей сложности полицейские вместе с сотрудниками Росрыболовства изъяли 300 особей стерляди и одного сибирского осетра. Специалисты оценили ущерб более чем в 1,8 млн руб.
МВД возбудило уголовные дела по статьям о незаконных добыче и обороте особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу России, (258.1 Уголовного кодекса) и незаконном вылове водных биологических ресурсов (256 УК).
Стерлядь и сибирский осетр занесены в Красную книгу России, стерлядь также включена в перечень международной Красной книги.
В конце января силовики изъяли у иностранного гражданина в приморском городе Находке шкуру амурского тигра, 12 лап медведя, фрагменты других животных, а также более 2 тыс. сушеных экземпляров трепанга дальневосточного. Против иностранца возбудили уголовное дело, ущерб от его действий оценили более чем в 3 млн руб.
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