 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Медведев призвал США осознать ценность контактов с Россией

Медведев оценил беседу Трампа с Путиным словами о «ядерных часах Судного дня»
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

США должны осознать, что контакты с Россией ценнее желания нанести ей стратегическое поражение, иначе угроза ядерного конфликта неизбежна. Об этом заявил заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал состоявшийся накануне разговор президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Медведев отметил, что предыдущая американская администрация прекратила все контакты с Россией на высшем уровне, в результате чего «мир балансировал на грани апокалипсиса». По словам зампреда Совбеза, до этого никто из президентов США так не поступал, американские власти всегда поддерживали общение с российскими.

Теперь, считает Медведев, Вашингтону следует осознать ценность контактов и консультаций с Москвой, так как «поставить на колени» Россию «невозможно».

«Ну, а если не осознают, то все вернется на круги своя. Ядерные часы Судного дня продолжат свой неумолимый ход к полуночи», — заключил он.

Трамп рассказал, что ответил Путин на идею о перемирии
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

Трамп поговорил с Путиным по телефону 12 февраля. По словам американского президента, беседа была долгой и продуктивной, они договорились с Путиным о личной встрече и «немедленном начале переговоров» по урегулированию конфликта на Украине.

Российский президент в разговоре «упомянул о необходимости устранения первопричин» конфликта, а также «поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», сообщали в Кремле.

Трамп позднее заявил, что может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

Читайте РБК в Telegram.

Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине

Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и Путина

Трамп назвал разговор с Путиным «очень продуктивным»

Кремль опубликовал сообщение по итогам телефонного разговора Путина и Трампа

Песков: Трамп с Путиным разговаривали полтора часа

Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября

Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине

Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды
Теги
Персоны
Дмитрий Медведев США Россия контакты Владимир Путин Дональд Трамп
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Медведев предупредил Европу о «бешеных» тратах на Украину
Политика
Politico сообщило об опасениях Европы из-за разговора Трампа и Путина
Политика
Кремль сообщил о переносе совещания Путина с кабмином после звонка Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,01 (-1,18) Инвестиции, 12 фев, 18:17 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 94,05 (-1,75) Инвестиции, 12 фев, 18:17
В Китае заявили, что рады разговору Путина с ТрампомПолитика, 11:14
СК завел уголовное дело после гибели двух человек в шахте в СоликамскеОбщество, 11:09
В НАТО напомнили о двух условиях после разговора Путина и ТрампаПолитика, 11:07
Сын топ-менеджера «Степи» начнет делать вино в Ростовской областиВино, 11:00
Economist узнал о реакции властей Украины из-за разговора Путина и ТрампаПолитика, 10:53
Имущество главы управления цифровой трансформации ФСИН арестовалиОбщество, 10:51
В НХЛ не исключили участие россиян на Кубке мира в 2028 годуСпорт, 10:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как я с треском провалил первые важные переговоры — гуру Уильям ЮриPro, 10:49
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 10:48
МИД России пообещал ответ на усиление присутствия США у северных границПолитика, 10:46
Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽90 впервые с сентябряИнвестиции, 10:46
Тренер канадцев назвал Кросби величайшим игроком в истории сборнойСпорт, 10:29
Индекс Мосбиржи взлетел более чем на 7% на старте основных торговИнвестиции, 10:27
Как снизить риски бизнеса в условиях роста ключевой ставки: готовый планPro, 10:27