Медведев призвал США осознать ценность контактов с Россией

Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

США должны осознать, что контакты с Россией ценнее желания нанести ей стратегическое поражение, иначе угроза ядерного конфликта неизбежна. Об этом заявил заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал состоявшийся накануне разговор президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Медведев отметил, что предыдущая американская администрация прекратила все контакты с Россией на высшем уровне, в результате чего «мир балансировал на грани апокалипсиса». По словам зампреда Совбеза, до этого никто из президентов США так не поступал, американские власти всегда поддерживали общение с российскими.

Теперь, считает Медведев, Вашингтону следует осознать ценность контактов и консультаций с Москвой, так как «поставить на колени» Россию «невозможно».

«Ну, а если не осознают, то все вернется на круги своя. Ядерные часы Судного дня продолжат свой неумолимый ход к полуночи», — заключил он.

Трамп поговорил с Путиным по телефону 12 февраля. По словам американского президента, беседа была долгой и продуктивной, они договорились с Путиным о личной встрече и «немедленном начале переговоров» по урегулированию конфликта на Украине.

Российский президент в разговоре «упомянул о необходимости устранения первопричин» конфликта, а также «поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», сообщали в Кремле.

Трамп позднее заявил, что может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.