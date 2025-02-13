 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Театре Ермоловой опровергли информацию о раке у Олега Меньшикова

Олег Меньшиков
Олег Меньшиков (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Данные о том, что у актера Олега Меньшикова диагностировали рак, не соответствуют действительности, сообщила РБК начальник отдела по связям с общественностью Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, худруком которого является артист, Ксения Дремова.

«Новость, распространенная утром 13 февраля телеграм-каналом Mash о «заболевании» Олега Меньшикова, — полная чушь! Олег Евгеньевич и чувствует себя, и выглядит прекрасно», — сказала она.

Дремова уточнила, что все спектакли с участием актера в театре идут согласно репертуару.

Mash ранее сообщил, что у Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание. Как писал телеграм-канал, сейчас артист якобы проходит лечение.

Худрука Театра им. Моссовета госпитализировали из-за проблем с давлением
Общество
Евгений Марчелли

Меньшикову 64 года, он является худруком Театра им. Ермоловой с 2012 года. С 2013 по 2021 год он также занимал должность директора театра.

В 2020 году актер во время плановой операции пережил остановку сердца. Меньшиков неделю провел в коме.

Читайте РБК в Telegram.

Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине

Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и Путина

Трамп назвал разговор с Путиным «очень продуктивным»

Кремль опубликовал сообщение по итогам телефонного разговора Путина и Трампа

Песков: Трамп с Путиным разговаривали полтора часа

Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября

Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине

Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды
Теги
Олег Меньшиков Театр Ермоловой актер заболевание новости
Материалы по теме
Мастеркова возмутилась данными о госпитализации из-за рака мозга
Спорт
Умер актер из «Тихого Дона» и «Морских дьяволов» Владимир Подоляк
Общество
Олега Стриженова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,01 (-1,18) Инвестиции, 12 фев, 18:17 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 94,05 (-1,75) Инвестиции, 12 фев, 18:17
Медведев призвал США осознать ценность контактов с РоссиейПолитика, 09:58
Почему постоянные блэкауты не мешают популярности электрокаров в ЭквадореPro, 09:46
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 09:45
Главный соперник Овечкина стал лучшим игроком первого матча четырех нацийСпорт, 09:34
Аренда жилья в мегаполисах активизировалась после новогоднего затишьяНедвижимость, 09:33
В Театре Ермоловой опровергли информацию о раке у Олега МеньшиковаОбщество, 09:29
Росреестр сообщил о снижении спроса на ипотеку в Москве за годНедвижимость, 09:26
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Генпрокуратура признала нежелательной «Ассоциацию свободных россиян»Политика, 09:24
Кто может закрыть ресторан: разбор проверок в общепите в 2025 годуPro, 09:21
В МИДе выступили против размещения сил НАТО на Украине «под любой ширмой»Политика, 09:16
Жителя Амурской области приговорили к 9 годам за подготовку терактаОбщество, 09:09
Насколько страны НАТО увеличили расходы на оборону. ИнфографикаПолитика, 09:00
Ухватиться за ставку: как заработать на длинных ОФЗ благодаря политике ЦБPro, 08:48
Bloomberg описал «кошмарный» для Украины вариант завершения конфликтаПолитика, 08:48