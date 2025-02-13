В Театре Ермоловой опровергли информацию о раке у Олега Меньшикова

Олег Меньшиков (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Данные о том, что у актера Олега Меньшикова диагностировали рак, не соответствуют действительности, сообщила РБК начальник отдела по связям с общественностью Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, худруком которого является артист, Ксения Дремова.

«Новость, распространенная утром 13 февраля телеграм-каналом Mash о «заболевании» Олега Меньшикова, — полная чушь! Олег Евгеньевич и чувствует себя, и выглядит прекрасно», — сказала она.

Дремова уточнила, что все спектакли с участием актера в театре идут согласно репертуару.

Mash ранее сообщил, что у Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание. Как писал телеграм-канал, сейчас артист якобы проходит лечение.

Меньшикову 64 года, он является худруком Театра им. Ермоловой с 2012 года. С 2013 по 2021 год он также занимал должность директора театра.

В 2020 году актер во время плановой операции пережил остановку сердца. Меньшиков неделю провел в коме.