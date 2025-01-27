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Худрука театра им. Моссовета госпитализировали из-за проблем с давлением

Евгений Марчелли
Евгений Марчелли (Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press)

Художественный руководитель государственного академического театра им. Моссовета 67-летний Евгений Марчелли госпитализирован из-за проблем с давлением, сообщил РБК директор театра Алексей Черепнев.

Он уточнил, что состояние Марчелли «хорошее», однако ранее худрук перенес коронавирус, поэтому «положили его на всякий случай».

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Марчелли родился 19 мая 1957 года в городе Фрунзе Киргизской ССР в семье итальянца и русской. Окончил актерский факультет Ярославского театрального училища им Ф. Волкова, а затем, в 1985 году — высшее театральное училище им. Б. Щукина по специальности «режиссер драматического театра».

Играл в брянском ТЮЗе, а в 1991 году стал режиссером театра. Он также был режиссером-постановщиком в академическом театре им. Е. Вахтангова в Москве, главным режиссером в театре драмы в Калининграде, в Тильзит-театре в городе Советск, в Омском академическом театре драмы.

В 2011-2019 годах он работал художником-постановщиком в Российском государственном академическом театре драмы им. Ф.Г.Волкова, аналогичную должность в театре им. Моссовета он занял в 2020 году.

Марчелли стал заслуженным деятелем искусств России в 2003 году. По данным сайта «Кино-театр.ру», Марчелли сыграл в четырех фильмах и стал режиссером нескольких сериалов, поставил 17 спектаклей в разных театрах.

Он стал лауреатом многих российских и зарубежных премий, в том числе «Золотая маска», обладатель звания «Лучший режиссер российской театральной провинции».

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Теги
театр им.Моссовета госпитализация худрук давление
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