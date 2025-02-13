 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В МИДе выступили против размещения сил НАТО на Украине «под любой ширмой»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Россия не приемлет присутствие контингента стран НАТО на Украине ни в каком его виде, заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

«Присутствие натовских сил на Украине, под какими бы ширмами они ни маскировались, для России абсолютно неприемлемо», — сказал он в интервью «РИА Новости».

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Париже 7 декабря озвучил пожелание разместить европейские войска на Украине.

Студенников назвал «такие инициативы непродуманными, контрпродуктивными и даже вредными».

В Европе оценили, сколько военных ЕС сможет отправить на Украину
Политика
Фото:Сергей Нужненко / Reuters

В Европе подсчитали, что для эффективной работы на Украине необходимы более 100 тыс. миротворцев, учитывая регулярные ротации и экстренные ситуации.

По мнению почетного профессора военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоуренса Фридмана, что все три возможных сценария размещения войск — миротворцы, силы сдерживания и «силы натяжной проволоки» — имеют свои недостатки. Реализации первого варианта помешает протяженность линии соприкосновения, составляющая около 1,3 тыс. км, для чего понадобится «огромное количество войск». Второй вариант предполагает большое число хорошо оснащенных солдат, он наиболее надежен, но вряд ли Москва согласится на их размещение, уверен профессор. Третий вариант означает отправку войск, которых не хватит для полноценного отражения нападения, но будет достаточно, чтобы замедлить продвижение войск противника до прибытия подкреплений. «Но всегда остаются сомнения в характере этой гарантии», — признал Фридман.

В Москве неизменно против идеи ввода «британских и европейских миротворческих сил». «Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Это раз. Во-вторых, у нас есть четкие параметры, необходимые для урегулирования. И, конечно, для выхода на траекторию урегулирования нужно решать проблему первопричин этого конфликта. Здесь все гораздо глубже, чем направление миссии миротворцев», — объяснял представитель президента Дмитрий Песков.

Читайте РБК в Telegram.

Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине

Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и Путина

Трамп назвал разговор с Путиным «очень продуктивным»

Кремль опубликовал сообщение по итогам телефонного разговора Путина и Трампа

Песков: Трамп с Путиным разговаривали полтора часа

Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября

Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине

Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды
Теги
Украина НАТО МИД
Материалы по теме
Шольц счел преждевременными дебаты насчет миротворцев на Украине
Политика
Зеленский назвал вопросы к миротворческой миссии Запада на Украине
Политика
The Times назвала сторонников и противников отправки миротворцев Киеву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,01 (-1,18) Инвестиции, 12 фев, 18:17 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 94,05 (-1,75) Инвестиции, 12 фев, 18:17
Медведев призвал США осознать ценность контактов с РоссиейПолитика, 09:58
Почему постоянные блэкауты не мешают популярности электрокаров в ЭквадореPro, 09:46
Кто такие белые хакеры и как ими становятсяРБК и Кибериспытание, 09:45
Главный соперник Овечкина стал лучшим игроком первого матча четырех нацийСпорт, 09:34
Аренда жилья в мегаполисах активизировалась после новогоднего затишьяНедвижимость, 09:33
В Театре Ермоловой опровергли информацию о раке у Олега МеньшиковаОбщество, 09:29
Росреестр сообщил о снижении спроса на ипотеку в Москве за годНедвижимость, 09:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Генпрокуратура признала нежелательной «Ассоциацию свободных россиян»Политика, 09:24
Кто может закрыть ресторан: разбор проверок в общепите в 2025 годуPro, 09:21
В МИДе выступили против размещения сил НАТО на Украине «под любой ширмой»Политика, 09:16
Жителя Амурской области приговорили к 9 годам за подготовку терактаОбщество, 09:09
Насколько страны НАТО увеличили расходы на оборону. ИнфографикаПолитика, 09:00
Ухватиться за ставку: как заработать на длинных ОФЗ благодаря политике ЦБPro, 08:48
Bloomberg описал «кошмарный» для Украины вариант завершения конфликтаПолитика, 08:48