В МИДе выступили против размещения сил НАТО на Украине «под любой ширмой»

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Россия не приемлет присутствие контингента стран НАТО на Украине ни в каком его виде, заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников.

«Присутствие натовских сил на Украине, под какими бы ширмами они ни маскировались, для России абсолютно неприемлемо», — сказал он в интервью «РИА Новости».

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном в Париже 7 декабря озвучил пожелание разместить европейские войска на Украине.

Студенников назвал «такие инициативы непродуманными, контрпродуктивными и даже вредными».

В Европе подсчитали, что для эффективной работы на Украине необходимы более 100 тыс. миротворцев, учитывая регулярные ротации и экстренные ситуации.

По мнению почетного профессора военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоуренса Фридмана, что все три возможных сценария размещения войск — миротворцы, силы сдерживания и «силы натяжной проволоки» — имеют свои недостатки. Реализации первого варианта помешает протяженность линии соприкосновения, составляющая около 1,3 тыс. км, для чего понадобится «огромное количество войск». Второй вариант предполагает большое число хорошо оснащенных солдат, он наиболее надежен, но вряд ли Москва согласится на их размещение, уверен профессор. Третий вариант означает отправку войск, которых не хватит для полноценного отражения нападения, но будет достаточно, чтобы замедлить продвижение войск противника до прибытия подкреплений. «Но всегда остаются сомнения в характере этой гарантии», — признал Фридман.

В Москве неизменно против идеи ввода «британских и европейских миротворческих сил». «Размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Это раз. Во-вторых, у нас есть четкие параметры, необходимые для урегулирования. И, конечно, для выхода на траекторию урегулирования нужно решать проблему первопричин этого конфликта. Здесь все гораздо глубже, чем направление миссии миротворцев», — объяснял представитель президента Дмитрий Песков.