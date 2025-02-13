В Северной Осетии предупредили об угрозе атаки беспилотников

Фото: Минобороны России / Global Look Press

Режим опасности атаки беспилотников объявлен в Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло.

«Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности», — отметил он.

Меняйло добавил, что оперативный штаб работает круглосуточно. Он также попросил сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

В ночь на 13 февраля атаке беспилотников подверглась Липецкая область. Глава региона сообщил, что в результате падения обломков дрона пострадала сотрудница на территории Липецкой станции аэрации.