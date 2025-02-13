«Яковлев» начал собирать первые Як-130М

Самолет Як-130 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

ПАО «Яковлев», которое входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) госкорпорации «Ростех», ведет работу по изготовлению трех опытных образцов нового учебно-боевого самолета Як-130М. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Срок выполнения первого полета будет определен по результатам завершения изготовления первого опытного образца и наземной отработки самолета», — отметили там.

В компании добавили, что новый самолет в части конструкции идентичен самолету Як-130. Мощностей Иркутского авиационного завода достаточно для изготовления новых Як-130М, сказали в организации.

Ранее генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что потенциальными заказчиками нового модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М станут страны Азии и Африки, которые уже эксплуатируют российские самолеты.

По словам Михеева, самолет соответствует современным требованиям, предъявляемым как к учебно-боевым, так и к легким боевым самолетам.