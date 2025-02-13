Глава Липецкой области сообщил о «массированном налете» дронов

В Липецкой области работают силы ПВО, регион попал под «массированный налет» дронов, заявил Артамонов. Он сообщил, что в ряде районов Липецка произошли отключения света

Липецкая область подверглась «массированному налету» беспилотников, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

«Идет работа ПВО и средств подавления», — написал он в телеграм-канале.

Позже губернатор уточнил, что в ряде районов Липецка было зафиксировано отключение электричества. «В настоящий момент энергетики ведут переподключение потребителей», — добавил глава региона.

Ранее Артамонов сообщил об угрозе атаки беспилотников на территории Липецка и Липецкого муниципального округа. Позже угроза атаки дронов была объявлена на территории города Елец и Елецкого района, а также города Грязи и Грязинского района.

Глава региона призвал жителей оставаться дома и не подходить к окнам, а также не публиковать фото и видео о работе средств противовоздушной обороны.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также сообщил об отражении атаки беспилотников в регионе. Опасность атаки дронов была объявлена и в Воронежской области. В соцсетях сообщают об упавшем беспилотнике рядом с белорусским Гомелем.