 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В России предложили ввести штрафы за незаконную зимнюю ловлю рыбы

Общественник Курдесов предложил ввести штрафы за незаконную зимнюю ловлю

В России необходимо выявлять места, где зимняя рыбалка представляет опасность, и вводить там запреты на ловлю рыбы, заявил RT руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

По его мнению, если рыбаков предупредят об опасности, а «они туда пошли и попали в историю — пусть в пятикратном размере компенсируют затраты на эвакуацию».

Спасательные ведомства в России тратят огромные денежные средства на спасение участников зимней рыбалки, а сотрудники экстренных служб подвергают свою жизнь опасности, отметил Курдесов. «Нам нужно это регулировать. Может, даже лицензировать», — добавил он.

Всех рыбаков эвакуировали с дрейфующей в Охотском море льдины
Общество

Ранее в Сахалинской области 139 рыбаков отправились в дрейф на льдине по Охотскому морю из-за образовавшейся 10-метровой трещины от села Мальки до устья реки Долинка. Для их спасения привлекли 31 спасателя, 17 единиц техники, включая вертолет Ми-8.

Всех рыбаков удалось эвакуировать со льдины. Некоторые из рыбаков противились эвакуации, не желая оставаться без улова.

Читайте РБК в Telegram.

Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине

Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и Путина

Трамп назвал разговор с Путиным «очень продуктивным»

Кремль опубликовал сообщение по итогам телефонного разговора Путина и Трампа

Песков: Трамп с Путиным разговаривали полтора часа

Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября

Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине

Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды
Теги
рыбалка штрафы Россия
Материалы по теме
Всех рыбаков эвакуировали с дрейфующей в Охотском море льдины
Общество
Как спасли рыбаков на отколовшейся льдине на Сахалине. Видео
Общество
Улов помешал рыбакам на Сахалине эвакуироваться с дрейфующей льдины
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,01 (-1,18) Инвестиции, 12 фев, 18:17 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 94,05 (-1,75) Инвестиции, 12 фев, 18:17
В Ростовской области сообщили об отражении атаки дроновПолитика, 06:50
ФСБ задержала подозреваемого в подготовке диверсий жителя ДонецкаПолитика, 06:42
Маск стал ночевать в Белом доме из-за большой нагрузки в DOGEПолитика, 06:31
Politico сообщило об опасениях Европы из-за разговора Трампа и ПутинаПолитика, 06:24
В Липецкой области после атаки дронов пострадала сотрудница предприятияПолитика, 05:26
В России предложили ввести штрафы за незаконную зимнюю ловлю рыбыОбщество, 05:22
Ларса фон Триера поместили в центр интенсивной терапииОбщество, 05:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Спонтанность в решениях: как отдыхает владелица сервиса печати фотокнигРБК и WEY, 05:05
«РИА Новости» узнало о продлении ареста задержанному за госизмену пилотуПолитика, 05:03
«Ведомости» узнали, что Генпрокуратура оспорила решение по ДомодедовоБизнес, 04:49
Глава Липецкой области сообщил о «массированном налете» дроновПолитика, 04:26
WSJ узнала о планах Израиля атаковать иранские ядерные объекты в 2025-мПолитика, 04:19
В Брянской области сообщили об отражении атаки дроновПолитика, 04:06
Спецпосланник Трампа поедет в Европу для обсуждения мира на УкраинеПолитика, 03:48