В России предложили ввести штрафы за незаконную зимнюю ловлю рыбы
В России необходимо выявлять места, где зимняя рыбалка представляет опасность, и вводить там запреты на ловлю рыбы, заявил RT руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.
По его мнению, если рыбаков предупредят об опасности, а «они туда пошли и попали в историю — пусть в пятикратном размере компенсируют затраты на эвакуацию».
Спасательные ведомства в России тратят огромные денежные средства на спасение участников зимней рыбалки, а сотрудники экстренных служб подвергают свою жизнь опасности, отметил Курдесов. «Нам нужно это регулировать. Может, даже лицензировать», — добавил он.
Ранее в Сахалинской области 139 рыбаков отправились в дрейф на льдине по Охотскому морю из-за образовавшейся 10-метровой трещины от села Мальки до устья реки Долинка. Для их спасения привлекли 31 спасателя, 17 единиц техники, включая вертолет Ми-8.
Всех рыбаков удалось эвакуировать со льдины. Некоторые из рыбаков противились эвакуации, не желая оставаться без улова.
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