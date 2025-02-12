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Всех рыбаков эвакуировали с дрейфующей в Охотском море льдины

Всех рыбаков эвакуировали с дрейфующей в Охотском море льдины
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Спасатели эвакуировали с дрейфующей льдины в Охотском море почти 140 оказавшихся на ней рыбаков, сообщило управление МЧС Сахалина.

«Все рыбаки эвакуированы со льдины. Всего 139 человек», — говорится в сообщении.

Часть из них забрали на вертолете Ми-8, часть выбирались на плавсредствах. Вывозом людей занимался 31 человек и 17 единиц техники.

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Фото:МЧС России

Некоторые из рыбаков противились эвакуации, не желая оставаться без улова.

Как уточнили в ведомстве, 10-метровая трещина на льдине образовалась в районе села Мальки до устья реки Долинка.

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Теги
Сахалин рыбаки МЧС эвакуация
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