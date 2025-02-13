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Военная операция на Украине ,  
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Кремль сообщил о переносе совещания Путина с кабмином после звонка Трампа

Песков: назначенное на день звонка Трампа совещание Путина с кабмином перенесли
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Военная операция на Украине

Совещание президента Владимира Путина с правительством, которое планировалось в день разговора российского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом, перенесено на следующую неделю. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Совещание состоится на следующей неделе», — сказал он.

Совещание правительства при участии президента планировалось посвятить итогам диспансеризации в 2024 году и некоторым текущим вопросам.

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Путин и Трамп провели первые после вступления американского президента в должность телефонные переговоры 12 февраля. По словам республиканца, стороны «договорились о немедленном начале переговоров» по Украине. С американской стороны в переговорную группу войдут госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф.

Путин в разговоре с Трампом заявил, что нужно устранить первопричины конфликта, сообщили в Кремле. Российский лидер также согласился, что долгосрочное урегулирование «возможно путем мирных переговоров».

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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