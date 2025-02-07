Ефимов сообщил о возведении инвесторами 215 объектов нежилой недвижимости
По итогам 2024 года за счет инвесторов в столице построили 215 объектов нежилой недвижимости, общая площадь которых превышает 2,7 млн кв. м, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, примерно 15% от общего объема построенных зданий, а это более 420 тыс. «квадратов», приходится на социальные учреждения, среди которых школы, детские сады и спортивные сооружения. «Больше всего недвижимости возвели на западе столицы: там появилось 34 объекта социальной, деловой, коммерческой и административной инфраструктуры», — отметил Ефимов.
В мэрии уточнили, что в общей сложности в 2024 году на средства инвесторов в Москве построили 35 школ и детских садов, 11 спортивных сооружений, а также 15 новых объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). По данным столичных властей, в рамках программы МПТ в прошлом году ввели в эксплуатацию три промышленных технопарка, два офисных комплекса, многофункциональный и торговый центры, логистический парк, три школы, три детских сада и музей, трудоустроиться на которых смогут свыше 18 тыс. человек.
Что касается объектов образования, то, согласно статистике, больше всего в 2024 году инвесторы построили в ТиНАО (то есть в Новой Москве), где появилось более десятка новых зданий. Глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский выделил здесь школу в Щербинке площадью свыше 18 тыс. кв. м, рассчитанную на 1,2 тыс. учеников.
Отметим, что по поручению мэра Сергея Собянина столичные власти уделяют особое внимание качеству реализации социальных, деловых и инфраструктурных проектов. В частности, инспекторы Мосгосстройнадзора в общей сложности провели свыше 1,5 тыс. контрольно-надзорных мероприятий для соответствия объектов проектной документации и только после тщательной проверки выдали разрешения на их ввод в эксплуатацию.
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