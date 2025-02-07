 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Ефимов сообщил о возведении инвесторами 215 объектов нежилой недвижимости

Вице-мэр Ефимов: инвесторы возвели 215 объектов нежилой недвижимости в 2024 году
Сюжет
Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

По итогам 2024 года за счет инвесторов в столице построили 215 объектов нежилой недвижимости, общая площадь которых превышает 2,7 млн кв. м, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, примерно 15% от общего объема построенных зданий, а это более 420 тыс. «квадратов», приходится на социальные учреждения, среди которых школы, детские сады и спортивные сооружения. «Больше всего недвижимости возвели на западе столицы: там появилось 34 объекта социальной, деловой, коммерческой и административной инфраструктуры», — отметил Ефимов.

В мэрии уточнили, что в общей сложности в 2024 году на средства инвесторов в Москве построили 35 школ и детских садов, 11 спортивных сооружений, а также 15 новых объектов по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). По данным столичных властей, в рамках программы МПТ в прошлом году ввели в эксплуатацию три промышленных технопарка, два офисных комплекса, многофункциональный и торговый центры, логистический парк, три школы, три детских сада и музей, трудоустроиться на которых смогут свыше 18 тыс. человек.

Что касается объектов образования, то, согласно статистике, больше всего в 2024 году инвесторы построили в ТиНАО (то есть в Новой Москве), где появилось более десятка новых зданий. Глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский выделил здесь школу в Щербинке площадью свыше 18 тыс. кв. м, рассчитанную на 1,2 тыс. учеников.

Отметим, что по поручению мэра Сергея Собянина столичные власти уделяют особое внимание качеству реализации социальных, деловых и инфраструктурных проектов. В частности, инспекторы Мосгосстройнадзора в общей сложности провели свыше 1,5 тыс. контрольно-надзорных мероприятий для соответствия объектов проектной документации и только после тщательной проверки выдали разрешения на их ввод в эксплуатацию.

На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000

МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево

Меркель призвала не допустить победы России на Украине

Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов

FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»

Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России

РБК запускает винный салон. Расписание

В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию

Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео

У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин
Теги
нежилое помещение Строительство Москва Владимир Ефимов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 100,68 (-2,25) Инвестиции, 06 фев, 18:12 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 96,91 (-1,15) Инвестиции, 06 фев, 18:12
В Петербурге мошенники выманили у народной артистки СССР более ₽9 млнОбщество, 11:28
Производитель Jameson пересмотрел прогноз на год из-за КитаяВино, 11:27
Маск предрек использование ИИ и «Терминатора» в «войне крупных держав»Политика, 11:26
Двух подростков приговорили к обязательным работам за поджог машиныОбщество, 11:23
Новые власти Сирии назвали условие сохранения баз РоссииПолитика, 11:08
«Роскосмос» и NASA продлили соглашение о перекрестных полетах на 2026 годПолитика, 11:03
ЦИАН объявил обмен расписок на акции российской компанииИнвестиции, 10:58
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Можно обойтись без подписи: что нужно знать о работе с самозанятымиPro, 10:56
ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубльФинансы, 10:55
Погибшего при взрыве Саркисяна похоронили на Троекуровском кладбищеПолитика, 10:54
Экспорт пива из России в Грузию достиг максимума за 16 летВино, 10:52
Changan начал переговоры о сборке в России. ПодробностиАвто, 10:49
Где купить квартиру в 2025 году: 5 новых проектов в Москве и областиРБК и ПИК, 10:48
4 причины, по которым можно уволить сотрудника без его желанияPro, 10:42