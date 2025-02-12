В Белом доме заявили, что Трамп считает Путина «конкурентом в регионе»
Президент США Дональд Трамп рассматривает президента России Владимира Путина как «серьезного конкурента в регионе», но считает важным поддерживать дипломатические отношения. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге.
Официальный представитель Белого дома также подчеркнула, что Трамп считает важным поддержание дипломатических отношений с лидерами разных стран и находить точки соприкосновения с ними, несмотря на критику их действий.
«Я считаю, что наша страна рассматривает Путина и Россию как серьезного соперника в регионе, а временами и как противника. Президент сказал, что ему нравится поддерживать хорошие дипломатические отношения с лидерами по всему миру», — сказала Левитт.
Брифинг состоялся после телефонного разговора Трампа с Путиным 12 февраля. Президенты России и США договорились о продолжении личных контактов и организации личной встречи. Беседа продолжалась почти полтора часа.
Путин пригласил американского лидера посетить Москву и выразил готовность принять американских представителей, в том числе для обсуждения ситуации вокруг Украины. Трамп, в свою очередь, подчеркнул важность скорейшего прекращения боевых действий, в то время как Путин акцентировал внимание на необходимости устранения первопричин конфликта.
Ранее президент США высказывал желание обсудить с Путиным пути урегулирования кризиса, но Кремль заявлял, что пока не получал конкретных предложений от американской стороны.
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