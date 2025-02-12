Полпред предупредил о близкой перспективе возвращения военных с фронта

Ветераны СВО на концерте «Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!» на Красной площади в Москве, сентябрь 2024 года (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

В России необходимо создавать долгосрочные программы сопровождения ветеранов спецоперации, поскольку «в близкой перспективе» они вернутся домой. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога на заседании совета председателей законодательных органов округа.

«Текущее количество ветеранов — это не более чем тренировка перед близкой перспективой, когда десятки тысяч участников СВО вернутся домой. Всем им необходимо будет оказать всю необходимую помощь в адаптации к мирной жизни», — сказал Жога.

Он добавил, что поддержка должна быть долгосрочной, эти программы должны сопровождать ветеранов на протяжении всей жизни.

В марте 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о присвоении участникам спецоперации на Украине статуса ветерана боевых действий.

Изменения внесли в закон «О ветеранах», его дополнили следующим положением: «Выполнение задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики: с 24 февраля 2022 года».

В августе 2024 года Путин подписал закон, по которому военнослужащим будут засчитывать прохождение службы на территории новых регионов до их присоединения к России.

Речь идет о внесении изменений в закон «О ветеранах». Те, кто проходил службу в новых регионах России до их вхождения в состав страны, смогут использовать свой стаж для получения соответствующего статуса. Стать ветеранами военной службы они смогут при наличии наград и при общей продолжительности военной службы от 20 лет.