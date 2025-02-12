Появилось фото с задержанным «кротом ФСБ» в СБУ

Василь Малюк (справа) (Фото: СБУ)

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василь Малюк сообщил, что лично задержал высокопоставленного сотрудника СБУ, который работал на российские спецслужбы. Задержанным оказался руководитель штаба Антитеррористического центра СБУ, полковник Дмитрий Козюра.

СБУ показало его фотографию.

Малюк сообщил, что в спецслужбе задокументировали 14 эпизодов деятельности Козюры, который передавал секретную информацию российским спецслужбам. Малюк лично занимался расследованием и докладывал о его ходе президенту Владимиру Зеленскому.

В ходе разработки «крота» через него российским спецслужбам отправляли дезинформацию.