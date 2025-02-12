Екатерина и Александр Стриженовы у могилы актёра Олега Стриженова на Троекуровском кладбище в Москве (Фото: Анна Паничева / ТАСС)

Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Прощание со Стриженовым проходило в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве. Актер умер 9 февраля на 96-м году жизни.

Стриженов окончил Московское театральное художественно-техническое училище и Щукинское театральное училище (ныне Театральный институт им. Бориса Щукина). Играл в Русском драматическом театре в Таллине, Театре драмы им. Пушкина в Ленинграде. Позднее он десять лет служил в Московском художественном театре (МХАТ).

В 1977 году он вошел в труппу Театра-студии киноактера, в которой состоял до настоящего времени.

Олег Стриженов начал карьеру с эпизодической роли в фильме «Спортивная честь» (1951), но всесоюзную известность ему принесла главная роль в драме «Овод» (1955). Картина стала хитом советского проката, собрав более 39 млн зрителей.

В 1956 году актер снялся в фильмах «Мексиканец» и «Сорок первый», а в 1958-м сыграл Афанасия Никитина в «Хождении за три моря» и Петра Гринева в «Капитанской дочке». В 1960-х он исполнил роли в «Пиковой даме», «Трех сестрах» и «Неподсуден».

Стриженов был утвержден на роль князя Андрея Болконского в «Войне и мире», но отказался от участия. В 1975 году он сыграл князя Сергея Волконского в «Звезде пленительного счастья». В 1983-м снялся в детективе «Приступить к ликвидации», за который получил премию МВД СССР.

В 1990-е актер отошел от кино, но в 2000 году вернулся с фильмом «Вместо меня». Его последней работой стала роль в сериале «Отель «Пять звезд» (2004).

За годы карьеры Олег Стриженов снялся более чем в 30 фильмах.