 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Челябинской области ФСБ раскрыла мошенничество в сфере ЖКХ на ₽2,2 млн

В Челябинской области ФСБ раскрыла мошенничество в сфере ЖКХ на ₽2,2 млн
Video

Сотрудники УФСБ по Челябинской области выявили мошенническую схему, в результате которой муниципальному предприятию был нанесен ущерб на сумму более ₽2,2 млн. Об этом РБК сообщила пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

По данным ведомства, директор предприятия и его заместитель заключали фиктивные подрядные договоры с аффилированными предпринимателями на техническое обслуживание имущества предприятия, которое фактически не принадлежало организации.

Объекты, указанные в договорах, ранее были переданы в аренду ресурсоснабжающей компании, и работы по их обслуживанию не проводились. Денежные средства после подписания актов приемки выполненных работ и оплаты контрактов возвращались заказчику.

По итогам оперативных мероприятий следственным органом УФСБ было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до ₽1 млн. Подозреваемые задержаны, проводятся обыски и решается вопрос об избрании меры пресечения.

В УФСБ добавили, что в июле 2023 года бывший директор этого же предприятия был осужден за получение взятки в особо крупном размере.

Замминистра воронежского ЖКХ отправили под домашний арест за хищения
Общество
Наталия Толчеева

В январе 2025 года прокуратура Ивановской области возбудила уголовное дело в отношении двух чиновников, которых подозревают в заключении контрактов на сумму более ₽550 млн с нарушением законодательства.

По данным следствия, директор регионального департамента ЖКХ и его бывший руководитель обеспечили трем коммерческим организациям заключение договоров с Региональным фондом капремонта многоквартирных домов на заведомо выгодных условиях. В частности, они гарантировали подрядчикам отсутствие контроля при приемке выполненных работ.

Уголовное дело было возбуждено по пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса — превышение должностных полномочий. Поскольку преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, фигурантам может грозить до 10 лет лишения свободы.

Читайте РБК в Telegram.

Евросоюз задумался об ограничении цен на газ из-за рекордного роста

Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября

Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине

Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта

Винер ушла с поста тренера сборной по художественной гимнастике

В Европе оценили, сколько военных ЕС сможет отправить на Украину

РБК запускает винный салон. Расписание

Трамп назвал освобождение Фогеля частью завершения конфликта на Украине. Видео

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды

В Сочи водителю выписали штраф за поездку енотов на крыше машины. Видео
Теги
Челябинская область ФСБ мошенничество ЖКХ новости
Материалы по теме
Бывшего главу района в Дагестане задержали за мошенничество
Общество
В Центре судебной экспертизы Минюста выявили мошенничество на ₽45 млн
Общество
Экс-гендиректора выступавшего в РПЛ клуба осудили за мошенничество
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 99,2 (-1,3) Инвестиции, 11 фев, 17:37 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 95,8 (-0,98) Инвестиции, 11 фев, 17:37
Глава Пентагона заявил о критическом моменте в конфликте на УкраинеПолитика, 17:06
В Москве резко вырастут штрафы за неубранный снег и сосульки на крышахНедвижимость, 16:56
Первая российская компания объявила дивиденды в 2025 годуИнвестиции, 16:55
Уиткофф увидел в освобождении Фогеля сигнал об отношениях Трампа и ПутинаПолитика, 16:55
Мэр Горловки предупредил о найденных в городе минах «Колокольчик»Политика, 16:54
Путин поговорил с новым главой Сирии⁠Политика, 16:52
Андреева и Шнайдер разгромили одну из лучших пар в мире на турнире в ДохеСпорт, 16:49
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Мужская парфюмерия — 2025: тренды, бренды, лица и новинкиСтиль, 16:48
Эстонская разведка назвала российские дроны угрозой для страныПолитика, 16:30
Книжная палата раскрыла самых издаваемых авторов 2024 годаТехнологии и медиа, 16:29
Какая реклама «вне закона» в 2025 году: примеры и тенденции рынкаPro, 16:28
Зеленский объяснил, почему Джонсон не мог отговорить его от мираПолитика, 16:27
Калужский «Кристалл» отчитался о двукратном росте продаж и выручкиВино, 16:27
Контр-адмирал с неба упал: в Театре наций представили спектакль «Сато»Life, 16:26