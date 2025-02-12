В Челябинской области ФСБ раскрыла мошенничество в сфере ЖКХ на ₽2,2 млн

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области выявили мошенническую схему, в результате которой муниципальному предприятию был нанесен ущерб на сумму более ₽2,2 млн. Об этом РБК сообщила пресс-служба УФСБ по Челябинской области.

По данным ведомства, директор предприятия и его заместитель заключали фиктивные подрядные договоры с аффилированными предпринимателями на техническое обслуживание имущества предприятия, которое фактически не принадлежало организации.

Объекты, указанные в договорах, ранее были переданы в аренду ресурсоснабжающей компании, и работы по их обслуживанию не проводились. Денежные средства после подписания актов приемки выполненных работ и оплаты контрактов возвращались заказчику.

По итогам оперативных мероприятий следственным органом УФСБ было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до ₽1 млн. Подозреваемые задержаны, проводятся обыски и решается вопрос об избрании меры пресечения.

В УФСБ добавили, что в июле 2023 года бывший директор этого же предприятия был осужден за получение взятки в особо крупном размере.

В январе 2025 года прокуратура Ивановской области возбудила уголовное дело в отношении двух чиновников, которых подозревают в заключении контрактов на сумму более ₽550 млн с нарушением законодательства.

По данным следствия, директор регионального департамента ЖКХ и его бывший руководитель обеспечили трем коммерческим организациям заключение договоров с Региональным фондом капремонта многоквартирных домов на заведомо выгодных условиях. В частности, они гарантировали подрядчикам отсутствие контроля при приемке выполненных работ.

Уголовное дело было возбуждено по пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса — превышение должностных полномочий. Поскольку преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, фигурантам может грозить до 10 лет лишения свободы.