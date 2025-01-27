Замминистра воронежского ЖКХ отправили под домашний арест за хищения
Центральный районный суд Воронежа поместил под домашний арест на два месяца заместителя министра ЖКХ региона Наталию Толчееву, обвиняемую в мошенничестве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу инстанции.
Мера пресечения будет действовать до 22 марта. Следствие ходатайствовало о заключении фигурантки под стражу.
Кроме того, суд принял аналогичное решение по другому воронежскому замминистра ЖКХ — Елене Евсюковой. Обе чиновницы подозреваются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В сентябре 2024 года региональный главк МВД возбудил уголовное дело.
По данным «Ъ-Черноземье», 22 января 2025 года в министерстве ЖКХ и энергетики Воронежской области сотрудники правоохранительных органов провели обыски.
В правительстве Воронежской области заявляли, что полиция расследует мошенничество, предположительно совершенное одним из подрядчиков, работавшим несколько лет назад в рамках реформы региональной системы утилизации твердых коммунальных отходов.
Источник издания отмечал, что речь идет о крымской компании ООО «Альфа», зарегистрированной в конце 2021 года и ныне недействующей.
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