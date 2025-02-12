Депутат Рады Федина сообщила о «параде автозаков» возле здания парламента

Фото: Sofiya_Fedyna / Telegram

Несколько автозаков приехали к зданию Верховной рады, где в среду состоится заседание украинского парламента. Об этом сообщила в телеграм-канале депутат Верховной рады Софья Федина.

«Парад автозаков возле Рады... Это так «слуги» панически боятся родственников военнопленных и пропавших без вести», — написала парламентарий.

По ее словам, на заседание зарегистрировалось всего 236 из избранных 424 парламентариев.

В центре Киева проходит акция родственников военных, пропавших без вести или попавших в плен. Собравшиеся пришли с украинскими флагами, плакатами и фотографиями своих близких.

4 февраля состоялось открытие 13-й сессии Верховной рады. По словам депутата Ирины Геращенко, почти половина депутатов не присутствовали на открытии. Тогда на заседание пришли 226 нардепов, что стало самым низким показателем по числу зарегистрированных парламентариев.

Ирина Геращенко назвала ситуацию позорной. По ее словам, большинство у фракции правящей партии «забило на свою работу, просто не ходят».

В свою очередь депутат Александр Федиенко подчеркнул, что за всю историю работы парламента Украины ни один из созывов не длился дольше 12 сессий.