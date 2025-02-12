В «Дикси» опровергли информацию о продаже пирожков с ртутью
Компания «Дикси» опровергла информацию о покупке в одном из ее магазинов в Москве пирожков с ртутью, сообщили РБК в пресс-службе торговой сети.
«Информация о покупке некачественных пирожков в магазине «Дикси» не соответствует действительности», — заявили в компании.
Пострадавшие не заходили в магазин и не приобретали в нем пирожки, об этом свидетельствуют камеры наблюдения магазина, пояснили в «Дикси». Видеозаписи предоставлены в распоряжение полиции.
«В одном здании с «Дикси» действуют точки общепита. Согласно данным Роспотребнадзора Москвы, причиной инцидента могли стать покупки продукции одной из них», — заключили в пресс-службе.
Накануне, 11 февраля, телеграм-канал Shot сообщил, что в Москве два человека были госпитализированы после того, как съели пирожки с ртутью. Некачественную выпечку могли продать в магазине «Дикси» на Симферопольском бульваре, уточнил канал.
По информации Роспотребнадзора, пострадавшие приобрели пирожки в пекарне «Мельница», также расположенной по адресу Симферопольский б-р, д. 4. Ведомство проводит проверку.
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