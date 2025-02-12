 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В «Дикси» опровергли информацию о продаже пирожков с ртутью

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / Global Look Press

Компания «Дикси» опровергла информацию о покупке в одном из ее магазинов в Москве пирожков с ртутью, сообщили РБК в пресс-службе торговой сети.

«Информация о покупке некачественных пирожков в магазине «Дикси» не соответствует действительности», — заявили в компании.

Пострадавшие не заходили в магазин и не приобретали в нем пирожки, об этом свидетельствуют камеры наблюдения магазина, пояснили в «Дикси». Видеозаписи предоставлены в распоряжение полиции.

«В одном здании с «Дикси» действуют точки общепита. Согласно данным Роспотребнадзора Москвы, причиной инцидента могли стать покупки продукции одной из них», — заключили в пресс-службе.

В Москве завели дело после отравления детей в гостинице в Капотне
Общество
Фото:Сергей Карпов / ТАСС

Накануне, 11 февраля, телеграм-канал Shot сообщил, что в Москве два человека были госпитализированы после того, как съели пирожки с ртутью. Некачественную выпечку могли продать в магазине «Дикси» на Симферопольском бульваре, уточнил канал.

По информации Роспотребнадзора, пострадавшие приобрели пирожки в пекарне «Мельница», также расположенной по адресу Симферопольский б-р, д. 4. Ведомство проводит проверку.

Читайте РБК в Telegram.

В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома

Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах

Как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию

Запасы золота в российских банках упали вдвое

Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября упал ниже ₽96

Искусствоведы нашли ранее неизвестный портрет женщины кисти Пикассо

РБК запускает винный салон. Расписание

Мы купили автомобиль на маркетплейсе. Как это работает

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе

Спевшая «Муси-пуси» Катя Лель стала заслуженной артисткой России

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Теги
«Дикси» ртуть выпечка отравление Москва новости
Материалы по теме
В Москве завели дело после отравления детей в гостинице в Капотне
Общество
СК завел дело после смерти пятого ребенка в отравившейся дихлофосом семье
Общество
«Ъ» узнал об иске семьи отравившегося минералкой бизнесмена на ₽1,5 млрд
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 99,2 (-1,3) Инвестиции, 11 фев, 17:37 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 95,8 (-0,98) Инвестиции, 11 фев, 17:37
Российский посол назвал «порочными» прогнозы Дании о войне в ЕвропеПолитика, 12:30
Минобороны назвало цели ночного ракетного удара по УкраинеПолитика, 12:25
В «Дикси» опровергли информацию о продаже пирожков с ртутьюОбщество, 12:23
Глава МИД Венгрии рассказал о новом способе оплаты за российский газПолитика, 12:18
Евросоюз задумался об ограничении цен на газ из-за рекордного ростаЭкономика, 12:16
Президент Pride Fitness: «Будущее — за VR и ментальным фитнесом»Отрасли, 12:11
Как на здоровье влияет жизнь у водыРБК и Opus, 12:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Овечкин решил готовиться к возобновлению сезона НХЛ в МайамиСпорт, 12:10
Минобороны назвало цели ночного группового ракетного удара по Украине⁠Политика, 12:06
Тарасова прокомментировала отставку Винер: «Таким людям замены нет»Спорт, 12:02
Бизнес-партнер по ООО умирает. Почему нельзя пускать события на самотекPro, 11:54
Один человек погиб и 15 пострадали в ДТП с фурой и микроавтобусомОбщество, 11:53
Курс доллара на рынке Форекс упал почти на ₽3 и опустился ниже ₽94Инвестиции, 11:52
Дочь главного раввина России и сын раввина юга Украины поженятсяОбщество, 11:51