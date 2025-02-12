Суд начал рассматривать дело о теракте на Крымском мосту

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать дело о теракте на Крымском мосту, жертвами которого стали пять человек. Заседание проходит в закрытом режиме, передает РБК Ростов.

Генпрокуратура России уже утвердила обвинительное заключение в отношении восьми фигурантов уголовного дела. Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Олега Антипова, Александра Былину, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна обвиняют в незаконном обороте оружия или взрывчатки, Терчаняну и Соломко вменяют статью о контрабанде взрывных устройств.

По версии следствия, подсудимые в 2022 году создали организованную группу для совершения теракта на Крымском мосту, после чего изготовили взрывное устройство на территории Украины. В России около 20 тонн взрывчатки ввезли в начале октября через грузино-российскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс». Затем на оптовой базе в Армавире его спрятали в грузовике. Оттуда взрывчатку доставили к Крымскому мосту, сообщали следователи.

Теракт произошел 8 октября. Грузовик взорвался утром на автомобильной части моста. Взрывотехники заключили, что подрыв произвели дистанционно. В результате взрыва загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, обрушились два автомобильных пролета. Погибли пять человек: водитель грузовика и четыре пассажира проезжавшего рядом с ним легкового автомобиля.

Организатором теракта, считает следствие, выступил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк. Его в марте 2024 года Басманный суд заочно арестовал по статье о теракте, объявив в федеральный и международный розыск.

К рассмотрению дела суд планировал приступить еще 21 января, однако подсудимых не смогли привезти и заседание перенесли на 12 февраля.