Шойгу на встрече с Токаевым передал ему привет от Путина
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и передал ему привет от его российского коллеги Владимира Путина, передал ТАСС со встречи в Астане.
«Я хотел прежде всего передать привет и наилучшие пожелания от нашего президента Владимира Путина», — сказал Шойгу в начале встречи.
Шойгу прибыл в Казахстан накануне с рабочим визитом для двусторонних консультаций аппаратов советов безопасности стран.
Сам Путин побывал в Казахстане последний раз в ноябре 2024 года. В рамках визита прошла сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности под председательством Токаева.
Ранее он заявил, что Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером и союзником России, несмотря на «очень непростое время».
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