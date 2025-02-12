Володин анонсировал расширение числа регионов в эксперименте с ОГЭ
Список российских регионов, принимающих участие в эксперименте с основным госэкзаменом (ОГЭ) после девятого класса, может быть расширен. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Мы получаем большое количество обращений с просьбой расширить перечень пилотных проектов», — сказал он на заседании Госдумы.
По его словам, регионы обосновывают свое участие в пилотном проекте, поэтому список может быть расширен.
Основной государственный экзамен (ОГЭ) сейчас сдают выпускники девятых классов. Чтобы получить аттестат, выпускник должен получить «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку и сдать ОГЭ по четырем предметам: двум обязательным и двум по выбору (физика, химия, биология, литература, география, история, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), обществознание и иностранные языки — английский, французский, немецкий и испанский).
В техникумы и колледжи выпускники девятых классов поступают по конкурсу на основе среднего балла аттестата об образовании, результаты ОГЭ при поступлении не рассматриваются.
Соответствующий законопроект об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА-9) предлагает проводить экзамены после девятого класса только по двум обязательным учебным предметам («Русский язык» и «Математика»), а не по четырем, как это предусматривает действующее законодательство.
На данный момент документ предполагает, что в пилотном проекте примут участие пять регионов — Москва, Санкт-Петербург, Ростовская и Тюменская области, а также Северная Осетия.
В пояснительной записке говорится, что «особого внимания» требуют те школьники, которые после девяти классов хотят получить среднее профессиональное образование. Поэтому, по мысли авторов законопроекта, в экзамене нужно оставить только те предметы, которые обеспечивают получение аттестата и прием в училища среднего профессионального образования.
12 февраля Госдума приняла проект закона в первом чтении.
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