 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Николаеве произошли взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В городе Николаев на юге Украины раздались взрывы, сообщило издание «Суспильне».

В Николаевской области объявлена воздушная тревога. Сирены также звучат в Одесской, Полтавской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях.

Около получаса сигналы тревоги раздавались в Киеве, местная военная администрация призывала жителей пройти в укрытия. Власти Киевской области также сообщали о работе сил ПВО в регионе.

«Страна» сообщила о пожаре на складах в Киевской области после взрывов
Политика
Фото:Нина Лиашонок / Keystone Press Agency / Global Look Press

Утром 20 декабря в Киеве произошла серия взрывов. Мэр города Виталий Кличко тогда также писал о работе ПВО.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу

Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута

Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео

Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Николаев Николаевская область Украина взрывы Киев
Материалы по теме
В Киеве прогремела серия взрывов
Политика
В Тернополе раздался взрыв
Политика
«Страна» сообщила о пожаре на складах в Киевской области после взрывов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама. ООО «БОРК Импорт»

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
Следствие назвало возможный мотив подозреваемого в теракте в МагдебургеОбщество, 02:54
Усик второй раз подряд победил Фьюри в чемпионском боюСпорт, 02:36
В Орловской области из-за дрона загорелся объект топливной инфраструктурыПолитика, 02:26
Вооруженные группировки объединят и отдадут в подчинение Минобороны СирииПолитика, 02:20
В Николаеве произошли взрывыПолитика, 01:57
WP узнала о послании Турции к России после начала свержения АсадаПолитика, 01:41
МИД призвал Румынию взять обратно слова о вмешательстве России в выборыПолитика, 01:41
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как продать оборудование, оставить его себе и получить деньги на новоеРБК и Альфа-Лизинг, 01:23
Глава ЦРУ посетил Украину с последним визитомПолитика, 01:13
В Петербурге задержали еще одного пенсионера за поджог банкоматовОбщество, 01:10
В Казани объяснили взрыв ликвидацией последствий атаки дроновПолитика, 00:44
Курские власти сообщили о сбитой украинской ракетеПолитика, 00:36
США нанесли удар по столице ЙеменаПолитика, 00:30
В Анапе женщина запустила салют возле ОМВД и попыталась поджечь банкоматыОбщество, 00:25