В Николаеве произошли взрывы

В городе Николаев на юге Украины раздались взрывы, сообщило издание «Суспильне».

В Николаевской области объявлена воздушная тревога. Сирены также звучат в Одесской, Полтавской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях.

Около получаса сигналы тревоги раздавались в Киеве, местная военная администрация призывала жителей пройти в укрытия. Власти Киевской области также сообщали о работе сил ПВО в регионе.

Утром 20 декабря в Киеве произошла серия взрывов. Мэр города Виталий Кличко тогда также писал о работе ПВО.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.