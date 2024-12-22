В Николаеве произошли взрывы
В городе Николаев на юге Украины раздались взрывы, сообщило издание «Суспильне».
В Николаевской области объявлена воздушная тревога. Сирены также звучат в Одесской, Полтавской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях.
Около получаса сигналы тревоги раздавались в Киеве, местная военная администрация призывала жителей пройти в укрытия. Власти Киевской области также сообщали о работе сил ПВО в регионе.
Утром 20 декабря в Киеве произошла серия взрывов. Мэр города Виталий Кличко тогда также писал о работе ПВО.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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