В Саратове второй раз за полгода ушел в отставку мэр
Исполняющий обязанности главы Саратова Павел Сурков покинул пост, сообщил глава региона Роман Бусаргин.
«Павел Васильевич Сурков сообщил, что принял серьезное решение — покинуть пост», — написал губернатор.
По его словам, экс-мэр перейдет на другую работу.
Сурков занимал должность с октября 2024 года: тогда в отставку ушла глава города Лада Мокроусова, находившаяся на этом посту более двух лет, с августа 2022 года. Сурков был ее заместителем.
Новым мэром станет Михаил Исаев. «Он дал свое согласие», — сообщил Бусаргин.
Михаил Исаев — глава Энгельсского муниципального района с августа 2024 года. До этого он два года был председателем Саратовской областной думы седьмого созыва.
«Принял предложение губернатора Романа Бусаргина и депутатов городской думы Саратова вернуться на работу в областной центр», — написал Исаев в своем телеграм-канале.
Читайте РБК в Telegram.
В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома
Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах
Как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию
Запасы золота в российских банках упали вдвое
Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября упал ниже ₽96
Искусствоведы нашли ранее неизвестный портрет женщины кисти Пикассо
РБК запускает винный салон. Расписание
Мы купили автомобиль на маркетплейсе. Как это работает
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе
Спевшая «Муси-пуси» Катя Лель стала заслуженной артисткой России
Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально