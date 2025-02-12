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Политика ,  
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В Саратове второй раз за полгода ушел в отставку мэр

Роман Бусаргин&nbsp;(слева) и Павел Сурков
Роман Бусаргин (слева) и Павел Сурков (Фото: busargin_r / Telegram)

Исполняющий обязанности главы Саратова Павел Сурков покинул пост, сообщил глава региона Роман Бусаргин.

«Павел Васильевич Сурков сообщил, что принял серьезное решение — покинуть пост», — написал губернатор.

По его словам, экс-мэр перейдет на другую работу.

Сурков занимал должность с октября 2024 года: тогда в отставку ушла глава города Лада Мокроусова, находившаяся на этом посту более двух лет, с августа 2022 года. Сурков был ее заместителем.

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Лада Мокроусова

Новым мэром станет Михаил Исаев. «Он дал свое согласие», — сообщил Бусаргин.

Михаил Исаев — глава Энгельсского муниципального района с августа 2024 года. До этого он два года был председателем Саратовской областной думы седьмого созыва.

«Принял предложение губернатора Романа Бусаргина и депутатов городской думы Саратова вернуться на работу в областной центр», — написал Исаев в своем телеграм-канале.

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