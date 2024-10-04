В Саратове уволилась мэр
Глава Саратова Лада Мокроусова ушла в отставку, полномочия мэра города будет исполнять ее первый заместитель Павел Сурков. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.
«4 октября 2024 года Мокроусова Лада Михайловна прекратила полномочия главы муниципального образования город Саратов в связи с отставкой по собственному желанию», — говорится в сообщении.
Пост главы Саратова Мокроусова занимала больше двух лет — с августа 2022 года. С 6 сентября 2024 года она официально ушла на больничный, тогда же Сурков был назначен на должность первого заместителя главы администрации, пишет саратовское издание «Взгляд-инфо».
До назначения на этот пост он 18 лет был главой Татищевского района — с 2006 года. Портал 164.ru вспомнил, что в 2013 году жители села Вязовка в Татищевском районе писали письмо в Генпрокуратуру и администрацию президента с жалобами на некачественную работу Суркова и обвиняли его в росте кредиторской задолженности, плачевном состоянии дорог и злоупотреблении полномочиями.
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