В Саратове уволилась мэр

Лада Мокроусова (Фото: lada.mokrousova / VK)

Глава Саратова Лада Мокроусова ушла в отставку, полномочия мэра города будет исполнять ее первый заместитель Павел Сурков. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации города.

«4 октября 2024 года Мокроусова Лада Михайловна прекратила полномочия главы муниципального образования город Саратов в связи с отставкой по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Пост главы Саратова Мокроусова занимала больше двух лет — с августа 2022 года. С 6 сентября 2024 года она официально ушла на больничный, тогда же Сурков был назначен на должность первого заместителя главы администрации, пишет саратовское издание «Взгляд-инфо».

До назначения на этот пост он 18 лет был главой Татищевского района — с 2006 года. Портал 164.ru вспомнил, что в 2013 году жители села Вязовка в Татищевском районе писали письмо в Генпрокуратуру и администрацию президента с жалобами на некачественную работу Суркова и обвиняли его в росте кредиторской задолженности, плачевном состоянии дорог и злоупотреблении полномочиями.