Рейс Петербург — Красноярск не стал приземляться из-за скользкой ВПП

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Экипаж самолета авиакомпании «Россия», следовавшего из Санкт-Петербурга в Красноярск, передумал приземляться из-за скользкой взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщила пресс-служба аэропорта Красноярска.

Airbus A319 «ушел на запасной аэродром в Абакан из-за низкого коэффициента сцепления взлетной полосы», уточнили в пресс-службе.

На борту находились 126 пассажиров.

К 8:30 по местному времени (3:30 мск) авиаузел возобновил прием самолетов и работает в штатном режиме. Борт из Абакана прибыл в Красноярск в 10:26.

В ноябре прошлого года самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска из-за неисправности шасси.

Летом 2024-го самолет авиакомпании Air India из Дели в Сан-Франциско запросил в том же аэропорту посадку из-за того, что в грузовом отсеке сработал датчик загорания.