Рейс Петербург — Красноярск не стал приземляться из-за скользкой ВПП
Экипаж самолета авиакомпании «Россия», следовавшего из Санкт-Петербурга в Красноярск, передумал приземляться из-за скользкой взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщила пресс-служба аэропорта Красноярска.
Airbus A319 «ушел на запасной аэродром в Абакан из-за низкого коэффициента сцепления взлетной полосы», уточнили в пресс-службе.
На борту находились 126 пассажиров.
К 8:30 по местному времени (3:30 мск) авиаузел возобновил прием самолетов и работает в штатном режиме. Борт из Абакана прибыл в Красноярск в 10:26.
В ноябре прошлого года самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска из-за неисправности шасси.
Летом 2024-го самолет авиакомпании Air India из Дели в Сан-Франциско запросил в том же аэропорту посадку из-за того, что в грузовом отсеке сработал датчик загорания.
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