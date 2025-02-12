МЧС начало операцию по спасению 300 оказавшихся в Охотском море рыбаков
В Сахалинской области 300 рыбаков отправились в дрейф на льдине по Охотскому морю из-за образовавшейся 10-метровой трещины от села Мальки до устья реки Долинка, сообщила пресс-служба МЧС России в своем телеграм-канале.
В министерстве отметили, что на место выехали шесть спасателей с четырьмя единицами техники, к вылету из Южно-Сахалинска готовят ведомственный вертолет Ми-8.
Телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев пишет, что трещина быстро увеличилась в размерах, хотя часть рыбаков успела покинуть льдину, многие остались на ней вместе со своими машинами и снегоходами.
В прошлом феврале в похожей ситуации оказались более 80 рыбаков. Льдина тогда оторвалась в районе села Стародубовское, люди находились в километре от берега в море. В операции по спасению были задействованы лодки и вертолет.
В апреле того же года около 20 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине на озере Изменчивое. Всех силами МЧС удалось спасти, дрейф продлился чуть больше часа.
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