 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Китайцы отказались выполнять условия Лондона при строительстве посольства

Руководство Китая не собирается выполнять выдвинутое МИД и МВД Великобритании требование по созданию контролируемого общественного доступа к цистерцианским руинам при строительстве нового китайского посольства в Лондоне, сообщила The Financial Times.

В январе министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и министр внутренних дел Иветт Купер выдвинули условия, на основе которых они поддержат заявку Пекина на строительство крупнейшего дипломатического комплекса в Европе на участке рядом с лондонским Тауэром. По их мнению, ограничение доступа к цистерцианским руинам, расположенным на территории Королевского монетного двора, может помешать представителям экстренных служб, например, бригаде скорой помощи, попасть в эту зону, так как им потребуется разрешение, передала газета.

Королевский монетный двор — это комплекс зданий с офисами и домами.

Ранее здесь находилось цистерцианское аббатство, построенное в 1348 году и известное как Истминстер. Фундаменты Истминстера относительно хорошо сохранились и видны в частично открытом подвале здания.

В 2017 году Королевский монетный двор планировалось перестроить, основав новый офисный, торговый и развлекательный комплекс.Однако в мае 2018 года участок был продан Китайской Народной Республике (КНР) под новое посольство в Лондоне.

Кабинет министров рекомендовал установить жесткий периметр с «периодическим контролируемым доступом общественности», согласованным между китайским посольством и соответствующими властями Великобритании. Накануне юрист посольства Китая в Великобритании Кристофер Катковски сообщил следствию, что его клиенты не собираются «изменять схему в том виде, в котором она была предложена», уточнила газета.

МИД направил ноту посольству Британии после инцидента с журналисткой
Политика
Том Додд у здания МИД России

Катковски также заявил, что китайское диппредставительство «очень хочет поддерживать самые лучшие отношения» с Министерством иностранных дел Великобритании, добавив, что посольство предложило обеспечить безопасность внутри соответствующего здания вместо запрошенного жесткого периметра.

Местные жители, совет Тауэр-Хэмлетс, активисты выступили против строительства посольства, поэтому первоначальная заявка Пекина была отклонена местными властями.

В статье говорится также, что в настоящее время Великобритания добивается от китайских властей разрешения на перестройку своего посольства в Пекине.

Читайте РБК в Telegram.

В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома

Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах

Как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию

Запасы золота в российских банках упали вдвое

Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября упал ниже ₽96

Искусствоведы нашли ранее неизвестный портрет женщины кисти Пикассо

РБК запускает винный салон. Расписание

Мы купили автомобиль на маркетплейсе. Как это работает

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе

Спевшая «Муси-пуси» Катя Лель стала заслуженной артисткой России

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Теги
Лондон Китай посольство
Материалы по теме
Песков подтвердил подготовку визита Путина в Китай в сентябре
Политика
МИД Великобритании отозвал аккредитацию у российского дипломата
Политика
Посольство назвало оправданным ответ Китая на введенные Трампом пошлины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 99,2 (-1,3) Инвестиции, 11 фев, 17:37 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 95,8 (-0,98) Инвестиции, 11 фев, 17:37
Ночью ПВО уничтожила три дрона над Белгородской областьюПолитика, 07:38
Билеты на фестивали подорожали из-за требований безопасности и гонораровТехнологии и медиа, 07:30
Трамп назвал осовбождение Фогеля частью завершения конфликта на УкраинеПолитика, 07:25
Китайцы отказались выполнять условия Лондона при строительстве посольстваПолитика, 07:24
UniСredit решил отказаться от «антиискового запрета» на суды в РоссииЭкономика, 07:00
«Неоднозначная картина»: грозят ли российской экономике риски рецессииPro, 07:00
В МВФ подтвердили очную работу Юдаевой в США, несмотря на санкцииПолитика, 06:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Disney решила изменить свою политику в области разнообразия и меньшинствТехнологии и медиа, 06:32
Кличко сообщил о работе ПВО в КиевеПолитика, 06:17
Госдеп заявил о плане Трампа вернуть всех осужденных в России американцевПолитика, 05:57
МЧС начало операцию по спасению 300 оказавшихся в Охотском море рыбаковОбщество, 05:13
Депутат Госдумы Останина поддержала идею увеличить декрет до трех летОбщество, 05:08
Срыв контракта с Киевом ускорил банкротство оружейной компании из ФранцииПолитика, 04:48
Генпрокуратура оспорила увольнение экс-главы ИИ-центра МинпромторгаОбщество, 04:33