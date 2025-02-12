Руководство Китая не собирается выполнять выдвинутое МИД и МВД Великобритании требование по созданию контролируемого общественного доступа к цистерцианским руинам при строительстве нового китайского посольства в Лондоне, сообщила The Financial Times.

В январе министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и министр внутренних дел Иветт Купер выдвинули условия, на основе которых они поддержат заявку Пекина на строительство крупнейшего дипломатического комплекса в Европе на участке рядом с лондонским Тауэром. По их мнению, ограничение доступа к цистерцианским руинам, расположенным на территории Королевского монетного двора, может помешать представителям экстренных служб, например, бригаде скорой помощи, попасть в эту зону, так как им потребуется разрешение, передала газета.

Королевский монетный двор — это комплекс зданий с офисами и домами. Ранее здесь находилось цистерцианское аббатство, построенное в 1348 году и известное как Истминстер. Фундаменты Истминстера относительно хорошо сохранились и видны в частично открытом подвале здания. В 2017 году Королевский монетный двор планировалось перестроить, основав новый офисный, торговый и развлекательный комплекс.Однако в мае 2018 года участок был продан Китайской Народной Республике (КНР) под новое посольство в Лондоне.

Кабинет министров рекомендовал установить жесткий периметр с «периодическим контролируемым доступом общественности», согласованным между китайским посольством и соответствующими властями Великобритании. Накануне юрист посольства Китая в Великобритании Кристофер Катковски сообщил следствию, что его клиенты не собираются «изменять схему в том виде, в котором она была предложена», уточнила газета.

Катковски также заявил, что китайское диппредставительство «очень хочет поддерживать самые лучшие отношения» с Министерством иностранных дел Великобритании, добавив, что посольство предложило обеспечить безопасность внутри соответствующего здания вместо запрошенного жесткого периметра.

Местные жители, совет Тауэр-Хэмлетс, активисты выступили против строительства посольства, поэтому первоначальная заявка Пекина была отклонена местными властями.

В статье говорится также, что в настоящее время Великобритания добивается от китайских властей разрешения на перестройку своего посольства в Пекине.