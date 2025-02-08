МИД направил ноту посольству Британии после инцидента с журналисткой

Том Додд у здания МИД России (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Министерство иностранных дел направило официальную ноту британскому посольству в связи с возбуждением уголовного дела по факту нападения на журналистку одного из сетевых российских изданий. Об этом в телеграм-канале сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова.

В октябре 2024 года в аэропорту Внуково британский дипломат Том Додд грубо отреагировал на вопросы журналистки, толкнув ее и сорвав бейдж оператора с надписью «Пресса».

Захарова отметила, что действия дипломатов некоторых западных стран в отношении российских СМИ выходят за рамки дипломатических приличий и не соответствуют высокому статусу.

МИД призвал дипломатов содействовать российским правоохранительным органам в расследовании инцидента и участвовать в процессуальных действиях. Министерство иностранных дел также ожидает оперативной и надлежащей реакции от британской стороны на все последующие обращения российских правоохранительных органов, подчеркнула Захарова.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу посольства Великобритании.

Том Додд, толкнувший журналистку в аэропорту, работает в посольстве в России с 2022 года. Ранее он занимал ключевые должности в британском МИД и был послом в Финляндии в 2018–2021 годах.

В октябре 2024 года Захарова в ответ на инцидент выразила мнение, что британские официальные лица не понимают важности свободы слова и уважения к профессии журналиста.

В посольстве Великобритании в свою очередь заявили, что изучат действия Додда во Внуково, при этом отметив, что дипломаты в России часто сталкиваются с «преследованиями» при выполнении своей службы.