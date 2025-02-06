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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Киеве слышны взрывы, сообщают «Суспільне» и ТСН.

В областной военной администрации заявили о работе ПВО. Жителей попросили находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

В украинской столице объявлена воздушная тревога.

В Киеве прогремели взрывы
Политика
Фото:Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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