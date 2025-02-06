В Киеве прогремели взрывы
В Киеве слышны взрывы, сообщают «Суспільне» и ТСН.
В областной военной администрации заявили о работе ПВО. Жителей попросили находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
В украинской столице объявлена воздушная тревога.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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