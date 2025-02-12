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Политика ,  
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Срыв контракта с Киевом ускорил банкротство оружейной компании из Франции

Созданная более 200 лет назад оружейная компания Франции Verney-Carron заявила о прекращении выплат сотрудникам и запустила дело о банкротстве, одной из причин тому стал срыв контракта с украинской компанией на сумму €36 млн. Об этом сообщил BFM TV.

Слушание по делу Verney-Carron состоится 12 февраля, говорится в пресс-релизе французской группы Cybergun — мажоритарного акционера (65%) Verney-Carron с 2022 года.

Уже несколько лет юрлицо несет убытки, в 2023 году они составили €4,54 млн при объеме продаж в €5,45 млн. В ноябре 2023 года было объявлено о контракте оружейного производителя с украинской стороной на поставку автоматов, снайперских винтовок и гранатометов, однако он до сих пор «не подтвержден», отметил BFM TV.

В начале декабря 2024 года компания уволила на три месяца большинство из 70 сотрудников в связи с отсутствием заказов и денег для финансирования поставок.

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Переход на производством малокалиберного боевого оружия, недавно осуществленный руководством Verney-Carron, также не смог компенсировать потерю рынка.

Эта компания основана в 1820 году, она является последним оставшимся во Франции производителем малокалиберного огнестрельного оружия, уточнил телеканал.

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