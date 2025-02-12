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Саратовская прокуратура сочла незаконными надбавки чиновникам до 400%

Саратовская прокуратура сочла незаконными надбавки к зарплате чиновникам до 400%

Прокуратура Балаково в Саратовской области потребовала отменить повышение надбавок чиновникам муниципалитета до 400% от оклада, а также привлечь принявших закон к дисциплинарной ответственности, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в своем телеграм-канале.

В прокуратуре заявили о том, что проверили эту инициативу на соответствие законам о противодействии коррупции и о бюджете.

В итоге прокуроры выявили нарушения в изменениях закона от 25 декабря 2012 года № 434 «Об оплате труда лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления Балаковского муниципального района». В частности, изменения коснулись положения «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы в ОМСУ Балаковского МР», «О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности в ОМСУ».

В Саратовской области прошел пикет против надбавок чиновникам до 400%
Общество

Ранее у администрации города Балаково Саратовской области прошел одиночный пикет в знак протеста против повышения зарплаты чиновникам. Активистка Надежда Познякова выразила недовольство тем, что чиновники получили повышение к зарплатам, а жители города в это время часть своих сбережений направляют на помощь участникам военной операции.

Глава Балаковского муниципального района Сергей Барулин заявил, что повышение зарплат предусмотрено за «особые условия, но это не значит, что заместитель или руководитель получат именно 400%». «Такой процент — это стимул хорошо работать, чтобы проявить себя», — передает его слова портал «Балаковский репортер». По словам Барулина, все обоснования повышения зарплат чиновникам были проверены прокуратурой, контрольно-счетной палатой и правовым отделом. «Несколько лет чиновникам не поднимали зарплату, она была ниже, чем в других районах, поэтому была проведена индексация», — добавил он.

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Теги
Саратовская область Зарплаты чиновники прокуратура
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