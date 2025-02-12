МИД Южной Кореи заявил о приверженности международным стандартам при изготовлении подаренного российской библиотеке глобуса, на котором Крым и новые регионы России, вошедшие в состав страны по итогам референдумов 2014 и 2022 годов, указаны как территория Украины. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Ранее заведующая центральной библиотеки им. Владимира Санги в Ногликах на Сахалине Ольга Рожнова заявила, что вернет подарок, сделанный главой канцелярии генконсульства Южной Кореи во Владивостоке Пак Сан Те.

«Глобус был изготовлен в соответствии с картографической практикой и стандартами международных организаций и крупных картографических издательств и широко использовался для популяризации названия Восточного (Японского. — РБК) моря», — заявили в министерстве.

В МИД добавили, что будут проявлять «большую осторожность» при продвижении этого названия.

Ранее Рожнова рассказала о том, что Пак Сан Те во время встречи с лидером коренных малочисленных народностей севера Сахалина Владимиром Санги подарил глобус, на котором Крым, а также Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области изображены в качестве территорий Украины. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО Ногликский муниципальный округ Сахалинской области

Рожнова решила вернуть подарок, так как боится административной ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности России, уточнили в ведомстве.