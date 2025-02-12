Сеул объяснил дарение библиотеке на Сахалине глобуса с украинским Крымом
МИД Южной Кореи заявил о приверженности международным стандартам при изготовлении подаренного российской библиотеке глобуса, на котором Крым и новые регионы России, вошедшие в состав страны по итогам референдумов 2014 и 2022 годов, указаны как территория Украины. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Ранее заведующая центральной библиотеки им. Владимира Санги в Ногликах на Сахалине Ольга Рожнова заявила, что вернет подарок, сделанный главой канцелярии генконсульства Южной Кореи во Владивостоке Пак Сан Те.
«Глобус был изготовлен в соответствии с картографической практикой и стандартами международных организаций и крупных картографических издательств и широко использовался для популяризации названия Восточного (Японского. — РБК) моря», — заявили в министерстве.
В МИД добавили, что будут проявлять «большую осторожность» при продвижении этого названия.
Ранее Рожнова рассказала о том, что Пак Сан Те во время встречи с лидером коренных малочисленных народностей севера Сахалина Владимиром Санги подарил глобус, на котором Крым, а также Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области изображены в качестве территорий Украины. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО Ногликский муниципальный округ Сахалинской области
Рожнова решила вернуть подарок, так как боится административной ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности России, уточнили в ведомстве.
Читайте РБК в Telegram.
В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома
Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах
Как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию
Запасы золота в российских банках упали вдвое
Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября упал ниже ₽96
Искусствоведы нашли ранее неизвестный портрет женщины кисти Пикассо
РБК запускает винный салон. Расписание
Мы купили автомобиль на маркетплейсе. Как это работает
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе
Спевшая «Муси-пуси» Катя Лель стала заслуженной артисткой России
Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально