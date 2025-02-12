Посол России направил протест Аргентине из-за досмотра машин дипмиссии

Посольство России в Аргентине направило ноту протеста в МИД страны в связи с досмотром полицией служебного автомобиля недалеко от Буэнос-Айреса, сообщил глава диппредставительства Дмитрий Феоктистов.

«Мне пришлось подписывать очередную ноту протеста в аргентинский МИД и министерство безопасности», — сказал он (цитата по ТАСС).

Феоктистов уточнил, что первую ноту протеста он написал из-за того, что 25 декабря три машины российских дипломатов были остановлены властями Аргентины в рамках профилактики «пьянства за рулем». Тогда они, включая министра безопасности Патрисию Буллрич и руководство МИД, извинились, признав чрезмерность проверок и некомпетентность полиции Буэнос-Айреса, которая не знала о положениях Венской конвенции о дипломатических сношениях.

«К сожалению, история повторилась», — отметил посол.

Теперь полиция остановила российскую служебную машину на удалении примерно в 200 км от Буэнос-Айреса, чем опять нарушила международное право, подчеркнул Феоктистов. Однако водителя вновь «не в чем было заподозрить». По словам дипломата, его коллегу «даже спрашивали, не перевозит ли он оружие в багажнике».

Феоктистов заявил о пристрастном отношении властей Аргентины к России, о чем он им сообщил и потребовал принять дополнительные меры.

Ранее в декабре, после того как в Буэнос-Айресе два российских дипломата отказались пройти тест на алкотестере, депутат от партии La Libertad Avanza (LLA) Марсела Пагано подала уголовное заявление на сотрудников дорожной службы, которых она обвинила в нарушении «международных обязательств» государства за несоблюдение «особого статуса» дипломатических представительств в стране.