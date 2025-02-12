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Общество ,  
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Норвежский производитель лосося предложил награду за отлов пропавших рыб

Международный производитель морепродуктов Mowi предложил £36 (более 4 тыс. руб.) за каждого пойманного лосося, после того, как около 27 тыс. рыб пропали с фермы у норвежского побережья, сообщила The Guardian со ссылкой на компанию.

В корпорации подчеркнули, что из садков на предприятии Storvika V в Тромсё пропала четверть из 105 тыс. особей. Ситуацию назвали «катастрофой для дикого лосося».

В Mowi сообщили, что обнаружили повреждение внешнего кольца садка, произошедшее во время шторма, сообщил ранее норвежский директорат рыболовства. В среднем каждая пропавшая рыба весила 5,5 кг. Норвежские власти проинспектировали предприятие 10 февраля и потребовали усилить поиски, отметила The Guardian. В директорате уточнили, что Mowi получила разрешение отлавливать лосося за пределами той 500-метровой зоны, которая установлена на случай необходимости вылавливать уплывшую рыбу.

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Бизнес
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Эта ситуация также превратилась в «огромную» экологическую проблему, сообщила газета со ссылкой на участников кампании по поимке рыбы, отметив возросший риск заражения лосося морскими вшами, снижение генетического разнообразия.

«Наука доказала, что при скрещивании диких особей с культивируемым лососем появляется потомство, которое в долгосрочной перспективе имеет низкий уровень выживаемости в природе», — заявил представитель Norske Lakseelver (Норвежские лососевые реки) Поль Мугаас.

Ранее в Норвегии численность дикого лосося уже упала до исторического минимума, в результате чего 33 реки были закрыты для вылова лосося, уточнила газета. Норвегия экспортирует 1,2 млн тонн выращенного лосося в год.

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Теги
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