Путин наградил подростка, утонувшего при спасении друга в Курской области

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин наградил медалью подростка из Курской области Артема Жердева, который в июле 2024 года пытался спасти тонущего друга, но погиб вместе с ним. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью «За спасение погибавших», — говорится в документе.

В июне 2024 года 16-летний Жердев шел мимо реки Сейм и увидел тонущего друга Максима Зорина, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на главу Октябрьского района Курской области Андрея Быковского.

По его словам Зорин не умел плавать и купался на мелководье, однако в тот день, во время прогулки с друзьями, он заплыл дальше и не смог справиться с течением реки. Жердев бросился его спасать. Ухватив товарища, он пытался выплыть, в какой-то момент ухватился за ветки, свисающие над водой, но те сломались, а подростки скрылись под водой.

Быковский рассказал, что оставшиеся на берегу побежали за помощью. Когда приехали сотрудники МЧС, было уже поздно.