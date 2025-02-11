 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Путин наградил подростка, утонувшего при спасении друга в Курской области

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин наградил медалью подростка из Курской области Артема Жердева, который в июле 2024 года пытался спасти тонущего друга, но погиб вместе с ним. Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью «За спасение погибавших», — говорится в документе.

Путин наградил медалями спасавших людей в «Крокусе» подростков
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В июне 2024 года 16-летний Жердев шел мимо реки Сейм и увидел тонущего друга Максима Зорина, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на главу Октябрьского района Курской области Андрея Быковского.

По его словам Зорин не умел плавать и купался на мелководье, однако в тот день, во время прогулки с друзьями, он заплыл дальше и не смог справиться с течением реки. Жердев бросился его спасать. Ухватив товарища, он пытался выплыть, в какой-то момент ухватился за ветки, свисающие над водой, но те сломались, а подростки скрылись под водой.

Быковский рассказал, что оставшиеся на берегу побежали за помощью. Когда приехали сотрудники МЧС, было уже поздно.

Читайте РБК в Telegram.

В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома

Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах

Как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию

Запасы золота в российских банках упали вдвое

Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября упал ниже ₽96

Искусствоведы нашли ранее неизвестный портрет женщины кисти Пикассо

РБК запускает винный салон. Расписание

Мы купили автомобиль на маркетплейсе. Как это работает

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе

Спевшая «Муси-пуси» Катя Лель стала заслуженной артисткой России

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Теги
Персоны
Курская область подросток Владимир Путин награда
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин наградил деканов трех факультетов МГУ
Общество
Путин наградил Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Общество
Путин наградил орденом бывшего посла России в США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 99,2 (-1,3) Инвестиции, 11 фев, 17:37 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 95,8 (-0,98) Инвестиции, 11 фев, 17:37
Белый дом назвал освобождение американца Фогеля доброй волей РоссииПолитика, 00:14
Власти предложили разрешить «Почте России» торговать лекарствамиТехнологии и медиа, 00:00
Пациентов эвакуировали из-за пожара в институте кардиохирургии в БишкекеОбщество, 11 фев, 23:52
NYT узнала о еще одном посланнике Трампа для диалога по Украине с РоссиейПолитика, 11 фев, 23:44
Патриарх счел нелепым неоязычество среди военных в зоне спецоперацииОбщество, 11 фев, 23:29
WM узнала о планах США ввести санкции против мэра ОдессыПолитика, 11 фев, 23:04
Путин наградил подростка, утонувшего при спасении друга в Курской областиОбщество, 11 фев, 22:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кожемяко сообщил об ударе по ВСУ за погибшего вице-губернатораПолитика, 11 фев, 22:24
Трамп заявил о хорошем прогрессе в урегулировании конфликта на УкраинеПолитика, 11 фев, 22:20
СКА четвертый раз в сезоне КХЛ проиграл московскому «Динамо»Спорт, 11 фев, 21:52
Ивлеева подала кассационную жалобу на штраф за дискредитацию армииПолитика, 11 фев, 21:44
Россиянка обыграла первую ракетку мира Соболенко на турнире в ДохеСпорт, 11 фев, 21:41
«Зенит» разгромил «Спартак» в финале Зимнего кубка РПЛСпорт, 11 фев, 21:33
Москва передала спецпосланнику Трампа осужденного американцаПолитика, 11 фев, 21:31